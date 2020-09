Papa Francesco ha accetttato la richiesta di dimissioni presentata dal cardinale Angelo Becciu: rimarrà tale ma senza più diritti.

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu ha presentato la richiesta di dimissioni dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato. Ora, pur rimanendo cardinale, non potrà più partecipare al conclave né al concistoro e coadiuvare Papa Francesco nell’esercizio del governo.

Cardinale Becciu rassegna le dimissioni

La notizia ha sorpreso molti esponenti del Vaticano secondo cui la decisione sarebbe da collegare alla conclusione dell’inchiesta sull’immobile di Londra. Era infatti proprio la segreteria di Stato e in particolare Becciu a gestire il conto bancario con cui è stato acquistato l’edificio di lusso. In esso vi confluivano fondi provenienti dall’Obolo di San Pietro, dallo Ior e da altri enti.

LEGGI ANCHE: Per il Vaticano i fedeli laici potranno celebrare nozze e battesimi

L’inchiesta aperta dalla magistratura ha evidenziato come il cardinale avrebbe utilizzato questi denari per fondi speculativi, dirottandoli anche verso alcune cooperative gestite in Sardegna dai suoi fratelli.

Da qui i soldi sarebbero poi stati trasferiti tre volte rendendoli difficili da tracciare. Le indagini hanno portato al sequestro di computer e documenti presso gli uffici della Segreteria di Stato nonché alla sospensione di cinque funzionari.

Per il momento dal Pontefice non è giunto nessun commento alla richiesta di dimissioni. L’unico ad essersi espresso è stato monsignor Dario Viganò, attualmente in quarantena per avere contratto il coronavirus. “Mi dispiace tanto.

Non conosco ancora i motivi ma auguro a Becciu ogni bene possibile e pregherò per lui”, ha dichiarato in un’intervista all’Adknronos.