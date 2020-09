Il liceo è rimasto aperto solo per un giorno.

Il liceo Fonseca – Pimentel, sito in via Benedetto Croce presso il centro antico di Napoli, è rimasto aperto solo un giorno, ovvero, il 24 settembre. In seguito c’è stata l’allerta meteo e poi per lunedì 28 settembre è prevista una sanificazione dei locali.

Un ragazzo è infatti risultato positivo al coronavirus e la sede centrale dell’istituto ha subito una chiusura per le opportune operazioni di sanificazione. La nota protocollata da parte della dirigenza scolastica è stata resa nota alle famiglie, al personale scolastico e agli stessi studenti. La nota ha come oggetto la chiusura dell’istituto per sanificazione sanitaria.

Liceo Fonseca chiuso: la nota del dirigente

Qui di seguito uno stralcio della nota da parte del dirigente scolastico del liceo Fonseca di Napoli, Gennaro Ruggiero: “Si comunica agli alunni e al personale tutto che lunedì 28 settembre 2020 la Sede Centrale del Liceo sarà chiusa per una sanificazione straordinaria dell’intero edificio”.

A seguire: “Le lezioni riprenderanno a operazioni terminate e di ciò sarà data tempestiva comunicazione. Le lezioni per le classi della Sede Succursale si svolgeranno regolarmente”.

Diffidenza e timori dilaganti

Gli istituti scolastici sono rimasti chiusi per molto tempo, precisamente dalla scorsa stagione primaverile, nel corso del lockdown. C’è molta diffidenza da parte di genitori e docenti, vista anche la possibilità di una nuova ondata di contagi nel nostro paese.

Quest’atmosfera di paura e preoccupazione per il prossimo futuro sembra ostacolare un sereno inizio del nuovo anno scolastico.