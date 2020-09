Diverse maestre dell'asilo di Vigna Clara sono risultate positive al coronavirus: i bimbi di cinque sezioni sono finiti in isolamento.

Dopo che alcune maestre sono risultate positive al coronavirus, cinque sezioni dell’asilo Zandonai, ubicato al 118 dell’omonima via di Vigna Clara e facente parte dell’Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi, sono state chiuse. Tutti i bimbi dovranno ora osservare l’isolamento domiciliare fino al 9 ottobre.

Un primo caso di positività era emerso giovedì 24 settembre, quando due tamponi consecutivi avevano evidenziato che una maestra aveva contratto l’infezione. Tutti gli alunni della classe, chiusa e sanificata, avevano effettuato i tamponi: nessuno aveva dato esito positivo.

Nei giorni seguenti si sono però registrati altri casi di maestre positive, tanto che sul sito del Municipio XV di Roma si legge che le sezioni A-B-C-D-G della scuola dell’infanzia rimarranno chiuse fino al 9 ottobre, fatte salve ulteriori decisioni dell’ASL Roma 1 che è quella territorialmente competente.

La preside ha avvisato telefonicamente le famiglie dei bambini coinvolti nel pomeriggio di domenica 27 settembre. Questi dovranno rimanere in quarantena fino a nuove disposizioni: non è ancora chiaro se dovranno effettuare i tamponi o soltanto isolarsi per due settimane.

Tutti i locali della Scuola dell’Infanzia hanno ricevuto sanificazione secondo le prescrizioni dettate dall’azienda sanitarie e pertanto le sezioni non coinvolte, vale a dire E-F-H, potranno riaprire regolarmente.