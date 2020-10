Uno degli ospiti è stato ricoverato con sintomi non gravi mentre gli altri sono in isolamento all'interno della casa di riposo, informa il sindaco.

Mentre la curva epidemiologica in Italia continua a crescere, preoccupa la situazione nelle Rsa. In una struttura di Palermo è stato individuato un nuovo focolaio. Lo stesso è accaduto a Treviso, con 47 positivi finora accertati, e a Vilanova Monferrato, in provincia di Alessandria.

Un caso analogo, sfortunatamente, ha coinvolto anche la casa di riposo Pio XII di Portici, comune in provincia di Napoli. All’interno sono 57 i contagiati. Si tratta di 41 ospiti e 16 dipendenti. A dare la notizia è stato il sindaco cittadino, Vincenzo Cuomo.

Casa di riposo Pio XII di Portici

La struttura privata Pio XII registra un nuovo allarme: all’interno, infatti, è stato individuato un nuovo focolaio di coronavirus.

Le autorità sanitarie hanno eseguito i primi tamponi sabato 3 ottobre. Così è stata riscontrata la positività di 41 ospiti e 16 dipendenti della Rsa. Alcuni anziani contagiati dal Covid-19 hanno più di 100 anni.

Per uno degli ospiti è stato necessario il ricovero in ospedale, a Boscotrecase, ma fortunatamente non presenta sintomi gravi. “Mentre gli altri sono stati posti in isolamento all’interno della casa di riposo sotto la sorveglianza sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud”, fa sapere il primo cittadino di Portici.

Intanto in Campania, dove De Luca ha messo in atto nuovi provvedimenti per contenere l’emergenza sanitaria, si assiste a una brusca impennata dei contagi da Covid-19.