Coronavirus, a Portici positiva bambina di un anno: contagiato anche il padre

Una bambina di un anno è risultata positiva al coronavirus a Portici, in provincia di Napoli. Si tratta della più giovane contagiata nel comune.

A Portici una bambina di un anno è stata trovata positiva al coronavirus assieme al padre, mentre fortunatamente la madre incinta del fratellino non è stata contagiata dal virus. Si tratta della persona più giovane ad essere risultata positiva nel comune in provincia di Napoli, comune che soltanto qualche giorno fa ha registrato un consistente focolaio di coronavirus in una casa di riposo della zona, con 57 persone risultate positive dopo i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie.

Coronavirus, positiva bambina a Portici

La notizia della positività della bambina è stata diffusa dallo stesso sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, che durante la consueta diretta Facebook con i cittadini ha approfittato per mandare a tutta la famiglia in messaggio di pronta guarigione e di sperenza.

Lo stesso primo cittadino ha in seguito spiegato come a Portici la situazione sia al momento delicata ma comunque sotto controllo.

Il sindaco Cuomo è inoltre ritornato sul caso del focolaio di coronavirus emerso all’interno della casa di riposo Pio XII, dove sono rimasti contagiati 41 anziani ospiti della struttura e 16 operatori sanitari: “Da questa sera scenderò in strada in prima persona per sensibilizzare le persone all’utilizzo della mascherina.

Un invito particolare ad utilizzare la mascherina ai giovani della città“. Attualmente a Portici sono presenti 44 persone in isolamento domiciliare e 4 persone che sono state invece ospedalizzate.