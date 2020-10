Cagliari, schianto in galleria: tre morti e due feriti gravi

Tre delle cinque persone che viaggiavano nell'auto sono morte a causa dello schianto nella galleria sulla Statale 125.

Tre persone hanno perso la vita Statale 125 che collega Cagliari con Tortolì a seguito di uno schianto verificatosi in una galleria. Altre due persone erano nell’auto e ora sono gravemente ferite. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

L’incidente

Le cinque persone coinvolte nell’incidente stavano tornando a casa al termine di una battuta di caccia a bordo di una Land Rover. Nel primo pomeriggio di giovedì 15 ottobre la vettura ha sbandato all’interno della galleria Genna Ortiga nella Statale 125 “Orientale Sarda” che collega Cagliari con Tortolì andando a schiantarsi contro le pareti del tunnel. Per tre dei cacciatori che viaggiavano nella vettura gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla, mentre altri due sono state trasportate negli ospedali Brotzu di Cagliari e Santissima Annunziata Sassari con l’utilizzo dell’elisoccorso e sono attualmente in condizioni gravi.

Le vittime sono due fratelli, Ignazio e Luca Argiolas, rispettivamente di 58 e 48 anni, e Giorgio Serreli, 60enne. I due feriti, di cui invece non sono state diffuse le generalità, sono un 70enne e un 56enne. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono originarie di Monserrato.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Il conducente, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto schiantandosi contro le pareti della galleria, sebbene non se ne conoscano le ragioni.

Sul posto si sono recati i Carabinieri di Cagliari per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dello schianto.