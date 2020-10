Le autorità regionali della Valle d'Aosta istituiranno la zona rossa nei tre comuni di Saint-Denis, Chambave e Verrayes.

Entro la giornata di oggi il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin firmerà l’ordinanza che dispone la zona rossa in tre comuni della regione autonoma. L’isolamento per i comuni di Saint-Denis, Chambave e Verrayes, in vigore a partire da venerdì 16 ottobre, si è reso necessario a seguito degli alti valori dell’indice di contagio Rt registrato negli ultimi giorni, il quale risulta superiore ai limiti stabiliti dalle normative.

Secondo i bollettini diffusi nella giornata di ieri infatti c’è stato un incremento di ben 37 nuovi casi di coronavirus, dei quali 13 ricoverati e 3 in terapia intensiva.