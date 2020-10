Denise Pipitone avrebbe compiuto 20 anni: la lettera del papà

Le parole toccanti di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, in occasione del suo ventesimo compleanno.

Denise Pipitone è la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a Settembre 2004. La bambina, ormai conosciuta da tutta Italia, questo 26 ottobre 2020 avrebbe compiuto vent’anni. A ricordarla nel giorno del suo compleanno è stato il suo papà, che le ha scritto una lettera molto commovente e toccante, rivolgendosi direttamente a lei.

La lettera del papà di Denise Pipitone

Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, immagina sua figlia come una donna adulta piena di sogni. I genitori della piccola non hanno mai smesso di sperare che sia ancora viva e di poterla finalmente riabbracciare e conoscere tutta la verità.

“Quando ero più spensierato mi piaceva scrivere. Lo facevo spesso e poi con il tempo rileggevo i miei pensieri scritti su un foglio, oggi non e piu così. Quello che sto per scriverti, avrei voluto dirtelo di persona. Avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto Auguri Denise, ti voglio un mondo di bene’. Denise, oggi, mi rifugio in questa pagina, perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia” ha scritto Piero Pulizzi.

La tristezza per non avere la possibilità di festeggiare insieme questo compleanno, come i precedenti, è molto forte. “In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu, continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei. Questo giorno non si puo dimenticare, i tuoi 20 anni, ti abbiamo fortemente voluta e oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore.

Piangerò di gioia con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti serena e felice ovunque tu sei. Non mi arrendo e non lo farò mai. Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza! Ritorna da papà, mia dolce Rondinella!” ha scritto l’uomo.

Parole molto toccanti e piene di dolore per la sua scomparsa ma anche di speranza di poterla un giorno riabbracciare e festeggiare finalmente i compleanni insieme. La famiglia di Denise aspetta ancora il suo ritorno, senza mai arrendersi e senza mai abbandonare la speranza.

La piccola è scomparsa il primo settembre 2004, mentre stava giocando con i suoi cucinotti. La sua mamma, Piera Maggio, ha subito indicato la pista familiare agli inquirenti. Denise era nata al di fuori del matrimonio e, anche se Piero Pulizzi era separato, la sua ex moglie e la figlia maggiore Jessica non avevano accettato questa situazione. Jessica è stata rinviata a giudizio con l’accusa di sequestro di persona, ma è stata assolta con sentenza di Cassazione nel 2017. Nel corso degli anni la famiglia ha ricevuto tantissime segnalazioni di bambine che somigliavano moltissimo alla piccola Denise, ma lei non è mai stata ritrovata.