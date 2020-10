Brusaferro: “‘L’indice di contagio è superiore a 1 in tutte le regioni”

Brusaferro ha affermato che l'indice di contagio da coronavirus è sopra l'1 in tutte le Regioni e ribadito la necessità di tracciare gli asintomatici.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha affermato che l’indice di contagio da coronavirus è superiore a 1 in tutte le Regioni. In alcune realtà è poi significativamente superiore a tale soglia.

Brusaferro sull’indice di contagio

Intervenuto in Commissione Sanità a Palazzo Madama, l’esperto ha spiegato che l’epidemia non è più localizzata come accaduto in primavera ma diffusa su tutto il territorio nazionale.

L’indice di contagio Rt supera infatti l’1 in tutte le Regioni ed è quindi necessario non mollare la presa e tenere alta la guardia. Ha poi sottolineato l’importanza di continuare a tracciare gli asintomatici perché è la prima frontiera per contenere l’infezione. Alcune Regioni avevano invece chiesto al governo di poter effettuare test soltanto ai soggetti con sintomi.

Il passo successivo, ha continuato, è quello di individuare tutti i contatti stretti.

Consapevole che se ci sono dieci persone da contattare si riesce mentre se sono mille diventa difficile, ha ribadito la necessità di identificare quante più persone positive possibile (compresi – anzi soprattutto – gli asintomatici) per poter isolare i contati e contenere la diffusione dell’infezione.

Brusaferro ha infine citato alcuni dati sull’età media dei contagiati spiegando che oggi è intorno ai 40 anni. Nel periodo di picco era tra 60 e 70 mentre in estate significativamente più bassa, intorno ai 30.

Ciò vuol dire che l’incidenza per fascia d’età è molto elevata fino a 50 anni, anche fra 50 e 70 anni, ma è ancora fortunatamente limitata per gli over 70.