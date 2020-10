Il coronavirus non ferma la sua corsa e crescono anche i numeri dei pazienti che necessitano di terapie intensive.

C’è grande apprensione in Italia per quanto riguarda i numeri delle terapie intensive legati all’emergenza coronavirus visto anche che il contagio è al momento in forte aumento. Le situazioni maggiormente complicate in tal senso si registrano nelle regione più colpite, quali Lombardia e Campania, ma anche in territori dove il virus è meno presente ma si palesano inadeguatezze legate al sistema sanitario, come in Umbria e Valle d’Aosta.

Queste 4 regioni hanno già esaurito il 30% dei posti totali che, secondo quanto stabilito dall’Istituto superiore di sanità, Iss, possono essere riservati ai soli pazienti covid. Nelle ultime 24 ore i dati parlano di altre 115 persone in più che necessitano della terapia intensiva, 53 delle quali solo in Lombardia. L’incremento giornaliero è ormai dunque oltre le 100 unità, il che fa scattare l’allarme in tutta Italia dove, secondo quanto riportato da La Stampa, i posti letto rimasti in terapia intensiva dedicati ai pazienti covid sarebbero solo 477.

Coronavirus, i numeri delle terapie intensive

Nello specifico i posti totali attualmente attivi sono 7.092, di cui il 30% (ossia 2.128) può essere riservato ai soli pazienti covid. Attualmente in terapia intensiva per il coronavirus ci sono 1.651 persone il che chiarisce, con una rapida sottrazione, come i posti a disposizione rimasti per i malati gravi del virus sia soltanto 477.

“Potremmo essere messi nelle condizioni di dover rinviare quegli interventi chirurgici importanti, che richiedono un trattamento post operatorio nelle intensive. E anche gestire le emergenze legate a ictus e infarti sarà molto complesso”, queste le parole del professor Massimo Antonelli, direttore della terapia intensiva del Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico.