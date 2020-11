Donna accusa malore al centro della piazza di Noci, ma muore in attesa dell'ambulanza che ritarda a causa dell'emergenza covid.

A Noci, in provincia di Bari, una donna muore in attesa dell’ambulanza, davanti agli occhi sbigottiti dei passanti. È ciò che è accaduto nella sera di sabato 7 novembre. La vittima ha aspettato per 50 minuti i soccorsi che sono giunti sul posto troppo tardi.

Noci, donna muore in attesa dell’ambulanza

La signora aveva accusato un malore in piazza a Noci, in provincia di Bari e i passanti avevano avvisato immediatamente il 118. L’ambulanza, però, non è riuscita ad arrivare prima di 50 minuti, quando non c’è stato più nulla da fare per la donna. Il ritardo, come affermato dai soccorsi, è avvenuto a causa dell’emergenza da coronavirus.

Il primo a denunciare la situazione è stato il sindaco della città, Domenico Nisi.

Il primo cittadino ha definito inaccettabile la situazione sanitaria della sua provincia. “Le telefonate e le spiegazioni ricevute – afferma – non riporteranno in vita la cara signora Maria, alla cui famiglia porgo il cordoglio dell’intera comunità. La precarietà del nostro sistema sanitario è inaccettabile. Questo dolore e questo lutto, e lo sgomento devono costringerci a riflettere con grande serietà sul tempo che viviamo“.

L’attesa che ha portato alla morte della donna è da imputare all’emergenza data dal Covid-19.

“L’unica cosa che dobbiamo accettare è che siamo in una situazione difficilissima, drammatica e inedita” – ha continuato il sindaco. “Tutte le cose che non funzionano richiederebbero che noi, con comportamenti virtuosi, provassimo a mitigare le difficoltà”.

Sempre più persone subiscono ritardi sanitari a causa della grave emergenza Covid che continua a investire, sempre più, il nostro Paese. C’è chi fa appelli sui social, come la 26enne Martina malata di cancro e impossibilitata a farsi curare in quanto gli ospedali sono saturi di pazienti affetti dal coronavirus.

Una situazione che in Italia, con la seconda ondata, non tende a placarsi.