Il primo cittadino del Comune alle porte di Cremona ha parlato in un video messaggio

Il sindaco di Spino d’Adda, comune in provincia di Cremona, ha dichiarato che i fumatori non hanno diritto di togliersi la mascherina che ripara dal Covid. In pratica, non si può, per tirare qualche boccata dalla sigaretta, abbassarsi la mascherina mentre si è in giro per strada.

“Chi fuma non ha il diritto di togliere la mascherina”, ha detto il primo cittadino, Luigi Poli, in un video messaggio diffuso su Facebook.

Covid: “Non si può mai togliersi la mascherina”

Il sindaco si è rivolto ai suoi concittadini fumatori con un video in cui ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus a Spino d’Adda. Anche nel piccolo comune la situazione rimane preoccupante. Il numero dei positivi, dalle 2 persone di inizio ottobre, è salito fino a 128.

Tra i contagiati ci sono 6 bambini di età inferiore a 10 anni e poi, attraversando tutte le fasce di età, otto persone che superano gli 80 anni. Da qui il suo invito a cercare di stare in casa il più possibile e, se proprio bisogna uscire, di farlo indossando la mascherina.

“A volte incontro persone che fumano, li richiamo e mi dicono: ‘ Sto fumando’.

Chi fuma – ha aggiunto con enfasi il sindaco – non ha il diritto di togliere la mascherina. Chi fuma si deve chiedere se può fumare con la mascherina indossata in paese. Se non può, va a fumare a casa o in un luogo dove sia costantemente lontano da tutti. Questo va chiarito: chi fuma non è autorizzato ad abbassare la mascherina in paese“.