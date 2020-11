Uccide a pugni la madre a Napoli, l’uomo avrebbe disturbi psichici

Una donna di 56 anni è stata uccisa a pugni e a colpi di cacciavite dal figlio sofferente di problemi psichici. Si indaga sul movente dell'omicidio.

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella tarda mattinata del 23 novembre un uomo di 33 anni ha ucciso a pugni e a colpi di cacciavite la madre 56enne per motivi ancora da chiarire. Il 33enne è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine giunte sul posto e che hanno rinvenuto la donna ormai in fin di vita.

Nonostante i tentativi di rianimarla, le condizioni della 56enne erano purtroppo estremamente gravi ed è spirata poco dopo essere giunta in ospedale.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti sembrerebbe che il figlio della donna soffrisse di problemi psichici, anche se non è ancora chiaro quale sia stato il motivo scatenante che ha spinto l’uomo ha compiere l’insano gesto.

Al momento infatti i militari stanno cercando di capire se il 33enne fosse seguito da qualche struttura specializzata o se assumesse farmaci per controllare i suoi disturbi.7

L’omicidio è avvenuto all’interno dell’appartamento di Torre del Greco dove madre e figlio vivevano e sono state proprio le urla e i forti rumori provenienti dall’abitazione ad allertare i vicini di casa, i quali hanno poi immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno a loro volta fatto venire un’ambulanza del 118 per poter soccorrere la donna in condizioni ormai disperate, ma purtroppo nonostante l’intervento degli operatori sanitari la 56enne è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.