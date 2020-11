Donna trovata morta nel cortile di un B&B a Roma: si ipotizza un suicidio

Una donna di 89 anni è stata trovata morta a Roma nel cortile di un B&B gestito da suore. La polizia ha al momento avanzato l'ipotesi del suicidio.

Tragedia a Roma, dove nella mattinata del 26 novembre un’anziana donna di 89 anni è stata trovata morta nel cortile di un Bed and Breakfast gestito da suore in via Germano Sommelier, nelle vicinanza della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Una volte rinvenuto il cadavere, riverso in una pozza di sangue, è stata immediatamente chiamato un’ambulanza, ma nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Il B&B si trova all’interno di un convento, gestito dalle religiose dell’ordine del Sacro Cuore di Gesù.

Sul posto sono inoltre arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica, che hanno iniziato a svolgere gli accertamenti del caso.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la donna sia precipitata dal secondo piano dell’edificio cadendo nel cortile interno, anche se sul momento non vi sono certezze in merito alle cause della caduta. La principale ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori è infatti quella del suicidio, ma saranno necessari ulteriori rilievi per poter comprendere le eventuali motivazioni che hanno spinto l’anziana a compiere l’insano gesto.

Nel frattempo si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo della donna, che è stata trasportata in obitorio dove resta al momento al disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stando agli accertamenti medici fatti finora comunque, appare molto probabile che l’89enne sia morta sul colpo a causa delle caduta rovinosa giunta al termine di un volo di diversi metri.