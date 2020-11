Veronica Stile, 33enne in gravidanza, è morta mentre era ricoverata per la positività al Covid-19.

Veronica Stile è una delle giovani vittime del Coronavirus. L’avvocatessa di Nocera Inferiore era al quarto mese di gravidanza quando è risultata positiva al tampone. Quando i sintomi si sono aggravati la trentatreenne è stata ricoverata all’ospedale di Napoli. Sembra soffrisse già di piastrinopenia, ovvero la presenza di una quantità di piastrine nel sangue inferiore rispetto alla norma.

I medici non sono riusciti a salvarla. Lascia il marito Rosario Stanzione, ex calciatore, e la figlia di 3 anni.

Il cordoglio del sindaco

Nocera Inferiore è sconvolta per la morte di Veronica Stile. “Speravo, stamane, di poter salutare – continua – questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi.Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia.

Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi. Non saprei avere altre parole, adesso, per suo marito per suo padre e sua madre per i suoi amici più cari. Non saprei. Comprendete il silenzio“, ha scritto su Facebook il sindaco Manlio Torquato.

Il messaggio della Nocerina

Anche la Nocerina, club in cui il marito Rosario Stanzione ha giocato, ha voluto manifestare vicinanza all’ex calciatore per la prematura scomparsa della donna.

“La Nocerina – si legge – a tutti i livelli, abbraccia Rosario Stanzione, imprenditore, ex calciatore molosso, nel recente passato vicino al club, colpito in queste ore da un grave lutto, la scomparsa prematura dell’adorata moglie Veronica Stile. Il presidente Paolo Maiorino, i dirigenti e i collaboratori, l’ufficio stampa, i calciatori e lo staff partecipano al dolore delle due famiglie“.

I messaggi di cordoglio pubblicati sui social in queste ore per Veronica Stile sono innumerevoli.