Carmine Fonderico e Alessandro De Luca, della provincia di Napoli, sono due giovani vittime del Covid-19.

Carmine Fonderico, 44enne di Ottaviano, e Alessandro De Luca, 40enne di Bacoli, sono deceduti a pochi giorni di distanza dopo avere contratto il Coronavirus. La provincia di Napoli piange altre due giovani vittime della malattia. Erano stati ricoverati in ospedale dopo che le loro condizioni di salute si erano rapidamente aggravate, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarli.

Ad annunciare la loro scomparsa sono stati i sindaci dei rispettivi Comuni.

Il ricordo di Carmine Fonderico

A ricordare Carmine Fonderico è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Era “sempre sorridente, sempre disponibile, un ragazzo d’oro“, ha scritto in un post. “Credo di non averlo mai visto arrabbiato. Il Covid ce lo ha portato via a soli 44 anni e Ottaviano perde un altro suo concittadino eccezionale. Non ci sono più parole per descrivere il dolore che proviamo tutti, un abbraccio alla famiglia e agli amici“.

Il ricordo di Alessandro De Luca

“Sono addolorato nel comunicarvi la morte di un nostro concittadino (Alessandro De Luca, ndr), quarantenne, risultato positivo al coronavirus“, ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. “Ci stringiamo al dolore lacerante della famiglia. Non solo per il grave lutto, ma anche per la lontananza patita in questo tempo. La comunità tutta è affranta. È il sesto decesso tra cittadini di Bacoli, positivi al coronavirus, in pochi giorni“.

Il Comune conta attualmente ben 176 positivi. Soltanto 38 sono emersi a seguito dei tamponi effettuati nel fine settimana.