La battuta di Massimo Cacciari a Cartabianca ha lasciato tutti senza parole, compresa la conduttrice.

Il Natale si avvicina sempre di più e l’attesa del nuovo Dpcm di Giuseppe Conte cresce. Questo non sarà un Natale normale, perché ci saranno tantissime regole da rispettare, ma ognuno può scegliere consapevolmente di trascorrerlo come preferisce (nel rispetto delle norme).

Come lo passerà Massimo Cacciari? Lo ha svelato lui a Cartabianca.

La battuta di Massimo Cacciari

Massimo Cacciari è stato ospite di Cartabianca, in un collegamento con Bianca Berlinguer. L’ex sindaco di Venezia si è lasciato andare ad una battuta che ha lasciato tutti senza parole. Un modo di scherzare decisamente inaspettato, tanto che ha subito dovuto trovare un modo per uscire fuori dal discorso in cui si era cacciato. La conduttrice gli ha rivolto la classica domanda, ovvero come trascorrerà il Natale.

Una domanda che quest’anno ha sicuramente un sapore diverso, la cui risposta deve essere decisamente ponderata, ricordandosi l’importanza delle regole necessarie per contrastare il Coronavirus. “Un’orgia in piazza…” è stata la risposta estremamente spontanea, e anche ironica, di Massimo Cacciari.

L’ex sindaco di Venezia si è subito corretto, lasciando alle spalle la battuta appena fatta, forse leggermente fuori luogo e non capita proprio da tutti. “Un assembramento, un comizio… ma cosa vuole che faccia? Mi vedrò con qualche amico, come sempre, e se prima ne incontravo sette saranno tre.

Faremo cin cin sperando che il 2021 sia meno sciagurato del 2020” ha aggiunto Cacciari. Non è la prima volta che gli ospiti di Cartabianca pensano di potersi rivolgere alla conduttrice dicendo la prima cosa che gli passa per la testa e nel corso degli anni il tono serio e meno confidenziale in trasmissione sembra essere sparito completamente.