Covid, festa in casa a Verona con 11 persone: multa per 5.280 euro

Undici persone sono state multate a Verona per aver organizzato una festa in casa contravvenendo alle normative anti Covid.

Nuove violazioni delle norme anti Covid a Verona, dove undici persone sono state sanzionate con 5.280 euro di multa per aver organizzato una festa in casa. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto dietro segnalazione dei vicini di casa, lamentatisi della musica ad alto volume che proveniva dall’appartamento.

Una volta entrati, gli agenti hanno trovato gli undici impegnati a mangiare e a ballare in aperto contrasto con la normativa del governo sugli assembramenti.

Covid, festa in casa a Verona

Nonostante l’episodio accaduto a Verona, nella Regione del Veneto le forze dell’ordine stanno riscontrando un sostanziale rispetto delle norme di sicurezza anti coronavirus, soprattutto all’interno degli esercizi commerciali: “Particolarmente sentito è stato il fine preventivo dei controlli, con riguardo alle fasce più giovani della popolazione con cui i militari si sono soffermati a lungo a dialogare per far comprendere, ulteriormente, l’importanza dell’uso della mascherina, dell’igiene delle mani e del distanziamento sociale”.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, il Veneto è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato il maggiore incremento nei nuovi casi, superiore persino a quello della Lombardia che guida ancor ala classifica delle regioni per numero complessivo di contagi. Un dato quello del Veneto che si ripercuote anche sull’andamento dell’indice Rt, come confermato anche dal presidente della regione Luca Zaia: “L’affluenza e le grandi masse che si spostano ci portano ad essere la prima regione d’Italia per Rt: 1,1 che cala rispetto a prima che eravamo 1,22.

Ma va giù lentamente”.