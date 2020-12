Ancora problemi per Papa Francesco su Instagram: spunta un altro like ambiguo ad una modella.

L’account Instagram di Papa Francesco continua a dispensare like a modelle. Lo scorso novembre il primo caso aveva fatto largamente discutere. Il “mi piace” era arrivato ad una foto in bikini della modella brasiliana Natalia Garibotto. In Vaticano era stata aperta una inchiesta per comprendere le cause dello scandalo, ma non sembra essere servita.

A un mese di distanza, infatti, è accaduto di nuovo. Questa volta, invece, a ritrovarsi sui social gli apprezzamenti papali è stata una italiana.

Il giallo dei like di Papa Francesco

Il giallo relativo ai like di Papa Francesco alle immagini sexy delle modelle non è dunque stato risolto. Anzi, adesso si intrica ancora di più. Margot, giunonica milanese che ha ricevuto il secondo “mi piace”, ha per di più un account privato.

Il Pontefice, dunque, di norma non avrebbe potuto avere accesso alle foto.

In Vaticano intanto escludono ogni responsabilità interna. La fiducia nei confronti della teologa slovena Natascia Govecar, che gestisce e amministra l’account di Papa Francesco insieme agli altri membri del dicastero della comunicazione, è massima. La bizzarra indagine condotta dalla chiesa insieme al team di Instagram dunque proseguirà al fine di comprendere come sia stato possibile tutto questo. Il Pontefice non sarà mica vittima di un hacker?