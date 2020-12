“Bevete molto vino… gli astemi non potranno entrare perché si beve vino!” Queste le parole di Don Cesena durante l’omelia e diventate virali.

Le sue omelie sono diventate affollatissime e molte sue parole pronunciate durante le sue omelie non di rado sono diventate virali sui social. Parliamo di Don Pietro Cesena, parroco dal 2002 della parrocchia Santi Angeli Custodi a Piacenza. In occasione dell’omelia durante la messa natalizia il parroco si è ancora una volta distinto per parole dirette e completamente fuori dagli schemi.

Il parroco ha infatti invitato i suoi parrocchiani a mangiare e bere in abbondanza, ma soprattutto a bere molto vino. Perché? ma naturalmente perché dice don Cesena, “il vino è segno della vita eterna!”. Ha poi proseguito: “In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino!”

Don Cesena: “Bevete molto vino!”

“Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino!” Sono le parole di don Pietro Cesena pronunciate durante l’omelia della messa Natalizia. Le parole hanno fatto immediatamente il giro del web con migliaia di condivisioni.

Non è la prima volta che il Parroco di Piacenza fa parlare di sé. Durante il periodo di lockdown disse messa quando non era consentito, mentre nel 2019 era entrato negli onori della cronaca per aver pronunciato la parola “stronzi” durante l’omelia.