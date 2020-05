Il 31 maggio 2020 si terrà online l'Apulia Web Fest a tema "cinema digitale indipendente".

Il 31 maggio 2020 si terrà la seconda edizione dell’Apulia Web Fest, il primo festival internazionale che si svolgerà in Puglia e dedicato al cinema digitale indipendente. Tanti artisti e amanti dell’audiovisivo parteciperanno alla manifestazione, che si proietterà attraverso i canali social del festival e dei suoi media partner, tra cui Notizie.it.

Apulia Web Fest, il festival per il cinema digitale

Il Coronavirus ha portato alla sospensione delle manifestazioni pubbliche, secondo le direttive stabilite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Per questo motivo, anche l’Apulia Web Fest ha deciso di attenersi a tali norme, senza dover cancellare il proprio evento: si è ritenuto opportuno, dunque, cambiare le proprie modalità di svolgimento.

Per la seconda edizione, di fatto, il festival a cura dell’Associazione Culturale Morpheus Ego, con direttore artistico Michele Pinto e in collaborazione con Curiosity Studio, diventa multimediale. Sarà una serata che valorizzerà e celebrerà al massimo e al meglio il mondo del cinema audiovisivo indipendente, utilizzando il format digitale tanto importante per questo evento.

I temi principali saranno Audiovisuals, per la promozione della produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali indipendenti; Peace, come condivisione e incontro tra differenti pensieri e culture; Food e Territorio, per valorizzare l’eccellenza della tradizione gastronomica pugliese e le sue meraviglie. Durante la serata, inoltre, verrà consegnato anche il Premio per la Pace agli artisti che dimostreranno attivo impegno in materia di diritti fondamentali dell’uomo.

Il programma e i partecipanti

Il 21 maggio sono state ufficializzate le nominations e durante il festival del 31 maggio 2020, che inizierà alle ore 21:00, si decreteranno i vincitori delle 6 categorie in concorso: oltre 40 premi da consegnare in un evento live streaming sui propri canali social e in crossposting sulle pagine Facebook dei media partner.

160 artisti hanno iscritto le loro opere al concorso da ben 32 nazioni sparse per tutto il mondo, ma solo 145 selezionati e tra questi i futuri vincitori dei tanto ambiti premi. Tantissimi i partecipanti a questa manifestazione e alla cerimonia di premiazione: artisti, ospiti che interverranno durante la serata live, e membri della giuria, tra cui Sergio Spaccavento, direttore creativo esecutivo di Conversion, autore radiofonico, televisivo, cinematografico, teatrale, Francesco Tammacco, attore, sceneggiatore e regista teatrale, Alessia Martino, speaker radiofonica di Radionorba, Alex Zaum, scrittore e blogger di cinema e fantascienza e Andrea Malpighi, regista e direttore artistico del Caorle Independent Film festival.

Maggiori informazioni e dettagli sulla partecipazione all’evento sono disponibili sul sito del Festival.