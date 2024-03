La sentenza è stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino.

Cuneo, coppia si separa: la casa rimane alle figlie

I giudici hanno stabilito che dopo la separazione dei genitori, la casa di famiglia sarebbe rimasta alle due bambine. La madre e il padre, che avranno l’affidamento condiviso, “Dovranno ruotare, a settimane alterne, nella casa familiare. Con previsione di due pomeriggi a settimana con l’altro genitore“, risiedendo altrove quando non sono con loro. In precedenza una simile decisione era stata emanata unicamente dal tribunale di Trieste.

La reazione della madre

Il Corriere della Sera riporta le parole dell’avvocato della madre, Alessio Solinas, secondo cui si tratta di una “Sentenza singolare anche perché la signora ha pure presentato una denuncia per maltrattamenti e ora si chiede come potrà dormine nella stessa casa dove poco prima c’è stato il suo ex“.

Il caso di Trieste

Quello avvenuto nel capoluogo friulano è stato il primo caso in Italia. L’allora presidente del Tribunale dei minori di Trieste, Paolo Sceusa, aveva ritenuto adeguato predisporre l’affido alternato. In quel caso la figlia di quattro anni sarebbe rimasta nella casa di famiglia, mentre i genitori avrebbero trascorso con lei una settimana a testa. Dal momento che la bambina era ancora piccola, il padre e la madre avrebbero potuto portare a turno un familiare, come la nonna, per aiutarli.