Da Federica Pellegrini a Brooklyn Beckham: i 10 VIP che si sono sposati nel 2022

Il 2022 è giunto alla sua conclusione tra momenti di tensione, ma anche gioie.

Questo è stato però anche un anno segnato da diversi matrimoni a cominciare da Federica Pellegrini che, terminata l’esperienza di Tokyo 2020, ha sposato il suo Matteo Giunta, passando per Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno fatto sognare tutti, compresi chi già nei primi anni 2000 avrebbe voluto per questa coppia un finale diverso.

Matrimoni, 10 VIP che si sono sposati nel 2022

Cominciamo con una prima serie di matrimoni in pieno stile “hollywodiano”.

Uno dei “sì” più chiacchierati del 2022 è stato quello tra Kourtney Kardashian e Travis Barker che si sono sposati in Italia nel Golfo di Portofino lo scorso maggio. Matrimonio da favola anche Brooklyn Beckham che è convolato a nozze con Nicola Peltz. Hanno detto “sì” in una cerimonia molto discreta Rita Ora e il regista Taika Waititi così come Britney Spears che, libera dal giogo della conservatorship, ha potuto sposare il “suo” Sam Ashgari.

Ultimi, ma non certo per importanza i già citati Jennifer Lopez e Ben Affleck. Tra i Bennifer si era vociferata aria di crisi, ma parrebbe per fortuna che non sia così.

Da Federica Pellegrini a Marcell Jacobs: i personaggi nostrani che si sono sposati

Ci spostiamo in Italia perchè sono diversi i personaggi famosi nostrani che si sono sposati.

Questo è il caso di Federica Pellegrini che ha detto sì a Matteo Giunta, passando per Giorgia Palmas che si è sposata con Filippo Magnini a maggio. I due avevano già convolato a nozze civilmente nel 2021. Matrimonio da sogno anche per Marcell Jacobs che ha sposato Nicole Daza lo scorso 19 settembre. Dalla coppia sono nati già due figli. La scorsa estate il conduttore Alberto Matano si è unito in matrimonio con Riccardo Mannino.

Non ultimo ci sono stati fiori d’arancio anche per Paola Turci e Francesca Pascale, mentre qualche settimana fa Francesca Cipriani ha coronato il sogno di sposare Alessandro Rossi.