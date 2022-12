I 10 eventi più importanti che hanno segnato la storia del 2022

Dall'invasione russa in Ucraina alla morte di Elisabetta II sono tanti gli eventi che hanno scritto la storia del 2022: ecco i 10 più importanti.

Tra poche ore si dirà addio al 2022 e si darà il benvenuto al 2023, per questo motivo è bene ripercorrere i 10 eventi più importanti che sono accaduti nel 2022.

Eccoli nel dettaglio.

Gli eventi più importanti del 2022 nell’ambito della politica italiana: Draghi, Meloni, Mattarella

Il 2022 è stato un anno piuttosto travagliato per la politica italiana. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, l’Italia ha vissuto una crisi di governo.

Le elezioni che si sono tenute nel mese di settembre hanno decretato la vittoria di Giorgia Meloni, che è diventata la prima Premier donna della storia politica italiana.

Il 29 gennaio 2022 Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica con ben 759 voti.

Gli eventi più importanti del 2022 a livello internazionale

Dal punto di vista internazionale, è impossibile dimenticare che il 2022 è stato l’anno in cui è morta la Regina Elisabetta II, che ci ha lasciati all’età di 96 anni, l’8 settembre.

Nel mese di febbraio 2022 la Russia invade l’Ucraina e dà inizio ad una guerra, che purtroppo è ancora attiva e che ad oggi ha provocato morte, distruzione e crisi nell’ambito dell’accoglienza e in ambito economico.

Altro importante evento che è accaduto nel 2022 è certamente la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest.

Il 31 dicembre 2022 è stata scritta una nuova pagina del 2022, in questa giornata è venuto a mancare Papa Benedetto XVI, i funerali del Papa emerito saranno celebrati il 5 gennaio 2023.

Gli eventi più importanti del 2022 in ambito sportivo

In ambito sportivo il 2022 è stato certamente l’anno dei Mondiali in Qatar, che hanno visto l’assenza dell’Italia in gara e il trionfo dell’Argentina.

L’anno si è concluso con uno scandalo che ha riguardato proprio i Mondiali in Qatar, si tratta del cosiddetto Qatargate, che ha coinvolto personaggi politici di elevato spessore.

Sempre nell’ambito sportivo, non bisogna dimenticare che il 2022 è l’anno in cui è venuto a mancare il grande Sinisa Mihajlovic, che purtroppo ha perso la sua battaglia contro la leucemia ed è morto a soli 53 anni.