Daniela Martani si confessa: "Non faccio l'amore da tre anni"

Daniela Martani ha confessato alcuni retroscena inaspettati sulla sua vita privata, e ha svelato che non farebbe l’amore con un partner da oltre 3 anni.

Daniela Martani: la confessione intima a La Zanzara

Daniela Martani ha confessato che avrebbe una particolare condizione per cui, da oltre 3 anni, non avrebbe rapporti intimi con un partner e non sarebbe attratta né dagli uomini né dalle donne.

“Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo scoperei, me lo porterei a letto’. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti sessuali. L’asessualità è un orientamento sessuale”, ha dichiarato l’ex volto dell’Isola dei Famosi a La Zanzara, specificando anche che dalla sua particolare condizione: “Non si guarisce, è una condizione di vita”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se, in futuro, Daniela Martani svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda.