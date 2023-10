Daniele Dal Moro si è lasciato andare all’ennesimo sfogo social. L’ex gieffino sembra essere infuriato con il mondo intero, soprattutto con il GF e i fandom.

Tramite il suo profilo Twitter, Daniele Dal Moro è tornato a lanciare frecciatine a destra e a manca. Il fidanzato di Oriana Marzoli ha annunciato ai fan che presto farà una diretta su Twitch e parlerà di tanti argomenti, compreso il GF e il “pelato infame” che in molti hanno identificato con Alfonso Signorini.

Daniele ha tuonato:

“Ringraziamenti. La reunion con Edo D. Il cavolo che me ne frega di quello che dicono su Twitter. La me**a del Grande Fratello italiano (commento live). La m***a del Gran Hermano Vip. Telecinco ti avevo avvisato che ‘Estoy más loca que Oriana’. Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Ddm X Donnalisi. Ddm X Basciagoni. Verza clown. U New projects. Quizzone. Patate. Insulti random per le Orianistas. Pelato infame (ci sta sempre bene). Dolce notte. E’ un presidio medico chirurgico, può avere effetti indesiderati e anche gravi. Quindi leggere attentamente il fogliettino illustrativo e non somministrare al di sotto dei dodici anni”.