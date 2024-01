Lutto nel mondo del cinema: David Gail è morto. L’attore, famoso per aver fatto parte del cast di Beverly Hills 90210 nei panni del fidanzato di Brenda Walsh, aveva soltanto 58 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dalla sorella.

David Gail è morto: addio all’attore di Beverly Hills 90210

Una notizia che i fan non si aspettavano: David Gail è morto. L’attore aveva soltanto 58 anni ed era diventato famoso per aver vestito i panni di Stuart Carson nella serie Beverly Hills 90210. Ad annunciare la triste notizia è stata la sorella Katie Colmenares, con un commovente post affidato ai social.

L’annuncio di Katie Colmenares

Via Instagram, Katie Colmenares ha condiviso una foto che la ritrae abbracciata a David Gail. A didascalia, ha scritto:

“Non c’è stato neppure un giorno nella mia vita in cui non eri al mio fianco. Eri il mio migliore amico, sempre pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque. Niente sarà più lo stesso, ma ti terrò stretto ogni giorno nel mio cuore. Eri un essere umano splendido, amorevole e incredibile: mi manchi ogni secondo di ogni giorno”.

Com’è morto David Gail?

Al momento, non è nota la causa che ha portato alla morte di David Gail. Classe 1965, l’attore ha debuttato in televisione nel 1990, in un episodio di Genitori in blue jeans. In seguito ha preso parte a: Doogie Hoswer, La signora in giallo, Matlock, Beverly Hills 90210, Savannah e Port Charles (spin-off di General Hospital).