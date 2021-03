Davide Brunelli è il medico che sta ricostruendo il volto della bella Gessica Notaro, sfigurata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017

Davide Brunelli è l’uomo che sta regalando una nuova vita a Gessica Notaro. “Il fenomenale Dottor @davide_brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne”.

Queste dunque le parole dell’ex Miss Romagna, salita suo malgrado agli onori della cronaca dopo essere rimasta sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Davide Brunelli: curriculum da brividi

Ma chi è nel dettaglio il dottore specialista in Dermatologia e Venereologia che sta aiutando Gessica a ritrovare la felicità? Dirigente medico della Dermatologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena, il luminare è nato nel 1965 e dopo aver ottenuto la maturità classica si è iscritto a Medicina e Chirurgia, laureandosi poi col massimo dei voti. Specializzatosi successivamente in Dermatologia e Venereologia, ha dimostrato fin da subito di essere in grado di fare la differenza.

Visualizza questo post su Instagram QUESTO È UN MOMENTO DI SVOLTA NELLA MIA VITA. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi

con i lineamenti di prima.

Il fenomenale Dottor @davide_brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici.

Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne.

Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia… Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Dal 1995 lavora presso la Divisione Dermatologia del Centro Grandi Ustionati del medesimo ospedale cesenate, mentre dal 1997 è diventato Medico Dirigente di primo livello presso la stessa struttura. Specializzato in terapia laser, è anche autore di diverse pubblicazioni su riviste mediche nazionali e internazionali.