Dayane Mello contro Alex Belli: la modella difende con i denti l'amica Soleil Sorge.

Dayane Mello, senza peli sulla lingua, si è scagliata contro Alex Belli. L’ex compagna di Stefano Sala non ha gradito le parole che l’attore, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha riservato all’amica influencer.

Via Instagram, Dayane Mello ha letteralmente asfaltato Alex Belli. La modella stava seguendo la puntata del GF Vip, la stessa che ha visto l’eliminazione della grande amica Soleil Sorge. In più occasioni si è scagliata contro l’attore, ma ad un certo punto ha perso del tutto la pazienza e l’ha insultato senza mezzi termini. Ha esordito:

Fin qui nulla di male, poi è arrivato il momento di sganciare la bomba.

Quando Alex si è rivolto a Soleil consigliandole di volare basso e di credere meno in se stessa, Dayane ha perso la pazienza. La modella ha tuonato:

La Mello non ha mai avuto peli sulla lingua, ma nessuno si aspettava un affondo del genere. Qualche tempo fa, l’ex Vippona ha candidamente ammesso di non provare stima nei confronti di Belli e della moglie Delia Duran, giudicando il loro rapporto più che libero.

Dayane conosce Alex da dieci anni e si è ritrovata spesso a lavorare con lui. Non solo, ha avuto modo di incontrare anche Delia e il suo giudizio sulla coppia è tutt’altro che delicato.

La Mello ha dichiarato:

“Lui lo conosco benissimo, da una vita a dire la verità. Sono 10 anni che ci conosciamo con Belli, facevo la modella e lui era il fotografo. Conoscendolo posso dirvi che non credo proprio che sia innamorato di Soleil. Perché lui e Delia sono fatti così e stanno sfruttando questo momento. Mi dispiace che tanti puntano il dito contro Soleil accusandola di essere andata con un uomo sposato. Dico questo perché noi dell’ambiente sappiamo tutto, sì la verità. Delia fa la vita libera e dice che va con uomini e donne ed è un suo diritto dirlo, però poi quella criticata è Soleil. Pensate che Alex belli e Delia hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo per noi che sappiamo. Alex potrà anche piacere alle donne, ma io non ci cascherei mai. Non è proprio il mio genere. Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.