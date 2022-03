GF Vip, Manila Nazzaro scioccata dall'uscita di Soleil Sorge: la previsione sui cinque finalisti.

Manila Nazzaro, dopo l’uscita di Soleil Sorge dal GF Vip ad un passo dalla finale, si è detta sconvolta dall’esito del televoto. A suo dire, il reality ha delle dinamiche “assurde“, per cui è difficile fare una previsione sui due concorrenti finalisti che si andranno ad aggiungere ai tre già decisi.

Manila scioccata dall’uscita di Soleil

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip sono uscite due concorrenti che, nel corso di questi sei mesi di gioco, hanno dato tutte se stesse. La prima a lasciare la Casa è stata Miriana Trevisan, poi, con un televoto flash, è toccato a Soleil Sorge. L’uscita dell’influencer italo-americana ha sconvolto tutti i gieffini, compresa Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, appena i riflettori si sono spenti, ha dichiarato:

“Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò”.

La previsione sui 5 finalisti

Dopo l’uscita di Soleil, a Lulù Selassié e Delia Duran già finaliste si è aggiunto Davide Silvestri. Pertanto, mancano ancora due concorrenti e la rosa dei Vipponi che arriveranno all’ultima puntata sarà completa. In merito a ciò, Manila ha fatto una previsione:

“Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscire credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. […] In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù”.

Secondo la Nazzaro, lei e Casella non arriveranno alla finalissima. Probabile, visto che l’illusionista era già stato eliminato dal pubblico, poi ha trovato il biglietto di ritorno, e lei non è molto apprezzata da una buona fetta dei telespettatori.

Manila: nessuna strategia nel votare Soleil

In conclusione, Manila ha chiarito che nel votare Soleil non ha utilizzato nessuna strategia. L’ex Miss Italia ha pensato di darle un biglietto per la finale e non aveva assolutamente ipotizzato la sua cacciata.

Ha concluso:

“Soleil fuori è qualcosa di pazzesco, anche perché ha dato tutta sé stessa al programma. Ho votato lei per il televoto perché ero sicura vincesse. Lei è stata così importante per me nei primi mesi e le ho voluto fare un favore. Chi si aspettava che perdesse? Siamo più sconvolti noi che lei, perché alla fine Sole è una guerriera e giocatrice. Non c’è stata alcuna strategia come qualcuno ha voluto pensare, l’ho votata perché andasse avanti”.

Sarà davvero così? I fan della Sorge hanno diversi dubbi: i più credono che Manila sia una grande stratega.