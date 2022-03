Gf Vip, Alex Belli scrive una lettera a Soleil. La reazione della ex corteggiatrice

Dopo il suo soggiorno nel deserto Alex Belli è tornato nella casa del Gf Vip dove tutto è iniziato. Come ha reagito Soleil.

A pochissimi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip prevista il 14 marzo Alex Belli è tornato all’interno della casa dove tutto è cominciato. L’occasione è stato un nuovo confronto con Soleil Sorge con la quale il rapporto, inizialmente idilliaco e fatto di complicità, si è irrimediabilmente incrinato. “Il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto”, sono state le parole contenute nella lettera preparata Alex per l’influencer.

Gf Vip, Alex scrive una lettera a Soleil: cosa ha detto

La lettera scritta da Alex Belli parte da dove tutto si era interrotto prima che l’attore partisse per il deserto.

“Ma voglio essere chiaro con te Sole, la definizione di amicizia come la intendevamo noi, non prevedeva gelosia e il tuo comportamento quando sono stato in Casa l’ultima volta, ha visto da parte tua una dose di egoismo nel bilancio del tempo speso con Delia, dimostrandomi che in fondo mi chiedevi di rimettere a posto il mio matrimonio e ritrovare il mio amore per Delia ma in verità mi dimostravi tutt’altro”.

Nelle tante parole impresse dall’attore c’è stato spazio anche per la compagna Delia: “È la donna che mi completa e con cui ho deciso di costruire una famiglia con tutte le sfaccettature complesse del nostro rapporto”.

Soleil: “Sono stanca di tutto questo”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è fatta certo intimidire e ha spiegato perché il rapporto con Alex è venuto meno: “Sono stanca di tutto questo, è venuto a mancare quando ho visto cose fatte per show, quando hai mentito a Delia, quando ti ho visto non dare priorità alla nostra amicizia, quando ti ho visto provare a strumentalizzare”.