GF Vip, Delia nasconde la statuina di Alex in un posto bollente: fan in delirio.

La sesta edizione del GF Vip sta per chiudere i battenti e sono diversi i personaggi che verranno ricordati dai fan. Tra loro c’è Delia Duran che, nelle ultime ore, ha deciso di nascondere la statuina di Alex Belli in un posto davvero bollente, che ha sorpreso i seguaci.

GF Vip: Delia nasconde la statuina di Alex

E’ tempo di pulizie al GF Vip. Lunedì 14 marzo 2022 le luci della Casa più spiata d’Italia si spegneranno dopo oltre 6 mesi di diretta. I concorrenti, quindi, sono stati chiamati a racimolare le proprie cose e preparare le valige. Delia Duran, entrata in gioco parecchi mesi dopo gli altri, ha avuto ben poche cose da mettere via. Manila Nazzaro, però, le ha voluto dare un consiglio sulla statuina di Alex Belli che, qualche giorno fa, ha ricevuto in dono da Soleil Sorge.

Si tratta del personaggio che l’attore aveva fatto arrivare in Casa a Natale, dopo la sua uscita plateale dal gioco. Fino a qualche tempo fa, quella statuina era rimasta nelle mani dell’influencer italo-americana, poi la “Vippona” ha scelto di donarla a Delia. Quest’ultima ha accolto con gioia il regalo, ma l’ha lasciato in camera da letto. Manila, quindi, le ha consigliato di metterla al sicuro perché molto fragile.

La scelta bollente di Delia Duran

“Volevo dire di portartela. Portatela via, se no va a finire che cade e si rompe: sono delicatissime“, ha consigliato la Nazzaro alla Duran. Quest’ultima ha colto la palla al balzo e per alimentare un po’ il “game” ha nascosto la statuina in un posto bollente. Delia ha preso il pupazzo tra le mani e ha esclamato: “La metto qua“. Così dicendo, ha adagiato la statuetta tra i seni.

Il gesto della modella venezuelana, neanche a dirlo, ha scatenato un grande caos sui social. In molti hanno apprezzato lo scivolone bollente, mentre altri l’hanno giudicato fuori luogo.

L’ultimo messaggio di Alex Belli

Mentre Delia nasconde la statuina di Alex tra i seni, l’attore ha lasciato l’Egitto ed è tornato in Italia, pronto ad accogliere la moglie a casa. Nel frattempo, però, il silenzio che aveva promesso di mantenere non è stato tale. “Abbiamo lottato tanto per la nostra Vita, per il nostro Amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE è più forte di tutto“: questo è l’ultimo messaggio social di “Belli Production”.