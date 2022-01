Dayane Mello, scontro con Rosalinda Cannavò e ammette che le manca Soleil

La modella brasiliana Dayane Mello è tornata a parlare di Rosalinda Cannavò su Instagram e ha ammesso di sentire la mancanza di Soleil Sorge.

La bellissima modella brasiliana Dayane Mello è tornata a parlare della sua ormai ex amica, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram, in risposta ad un quesito che le è stato posto da una fan.

Ma non solo, Dayane sul suo profilo social ha parlato anche dell’amica Soleil Sorge, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: la fine delle Rosmello

È definitivamente infranto il rapporto speciale tra le Rosmello, ossia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, instaurato nella precedente edizione del Grande Fratello Vip, a porre fine allo stesso è stata la modella brasiliana con alcune dichiarazioni forti rilasciate sul conto di quella che ormai considera come una sua ex amica.

Ecco quanto detto da Dayane Mello sul suo profilo Instagram, riguardo a Rosalinda Cannavò:

“Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No, io non credo proprio”.

Dayane Mello e l’ipotetica motivazione del risentimento verso Rosalinda Cannavò

A quanto sembra dietro la definitiva rottura del rapporto d’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ci sarebbe un forte risentimento provato dalla modella brasiliana verso l’attrice, motivato da un Tweet pubblicato dalla Del Vesco, durante la permanenza della Mello nel reality A Fazenda.

Rosalinda Cannavò aveva preso una chiara posizione verso la presunta violenza sessuale subita dall’amica Dayane Mello all’interno del reality A Fazenda, ecco cosa aveva dichiarato in un Tweet:

“Dico solo una cosa, continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… Punto”.

Il Tweet in questione non è stato gradito da Dayane Mello, che avendo negato di aver subito violenza all’interno del reality, ha pensato bene di defolloware la Cannavò una volta tornata in Italia.

Dayane Mello e le parole sull’amica Soleil Sorge

Dayane Mello ha riservato solo parole dolci nei confronti di un’altra sua amica, si tratta dell’influencer Soleil Sorge, attualmente impegnata nell’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ecco cosa ha detto su Instagram la modella Brasiliana sul conto di Soleil: