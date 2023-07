Ddl Giustizia, arriva il via libera di Mattarella: sarà inviato alle Camere

Sul Ddl Nordio è stata apposta la firma cel capo dello Stato, Sergio Mattarella. Con questo via libera il testo del Disegno di legge che era stato approvato lo scorso 15 giugno nel corso del Cdm, passerà alle Camere. In particolare il passaggio del testo in Senato sarà presieduto dalla Commissione guidata da Giulia Bongiorno. Tra i punti chiave contenuti nel testo c’è anche l’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

Ddl Giustizia, Mattarella firma il testo e dà il via all’esame alle Camere: le novità

Oltre alla già citata abrogazione del reato di abuso d’ufficio , il testo del Ddl che andrà in aula tratterà le restrizioni sulla pubblicazione delle intercettazioni. Va evidenziato che, in merito a quest’ultimo punto, la diffusione di tali intercettazioni sarà possibile qualora il loro contenuto sia utilizzato durante un dibattimento o nel caso in cui siano state riprodotte dal giudice. Subirà inoltre una modifica importante la disciplina che riguarda l’inappellabilità per le sentenze di proscioglimento.

Nordio: “Io favoreggiatore della mafia? Comprenderete il mio sdegno”

Nel frattempo, nel corso del question time, il ministro Nordio ha dedicato una sua riflessione legata ad una presunta volontà di modificare le disposizioni sul concorso in esterno in associazione mafiosa: “Comprenderete il mio sconcerto e il mio sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della delinquenza mafiosa.

Nel programma di riforme annunciato da questo governo non vi è traccia, ne avrebbe potuto esserci, di modifiche della disciplina del concorso esterno in associazione mafiosa”.