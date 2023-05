Decreto migranti: la Camera ha approvato il Dl Cutro

La maggioranza ha confermato la fiducia sul Dl Cutro: 213 sì e 133 no

È stato approvato alla Camera il decreto migranti. Nel voto di fiducia 213 sì e 133 no.

Decreto migranti: conferma della maggioranza

Il testo del Dl Cutro varato dopo il naufragio avvenuto pochi mesi fa sulle coste del comune calabrese è composto da 12 articoli.

Il decreto prevede pene più severe per i trafficanti di esseri umani e per chi sfrutta l’accoglienza dei migranti per scopo di lucro.

Verrà fornita, inoltre, una protezione speciale, una sorta di permesso di soggiorno che potranno avere i richiedenti asilo che non possono avere lo status di rifugiato.

Scontro tra maggioranza e opposizione

La conferma della Camera al Dl Cutro permetterà al governo di derogare alcune norme per costruire dei centri di permanenza per rimpatriare gli immigrati irregolare.

Lo scontro tra maggioranza e opposizione nasce soprattutto riguardo all’articolo 7 Ter. Questo articolo introdotto al Senato ha lo scopo di regolamentare l’istituto della Protezione Internazionale, ma allo stesso tempo potrebbe essere incostituzionale nella parte in cui viene impedito possibili ricorsi contro le richieste considerate inaccettabili.

Firma del presidente Mattarella

Al voto finale c’è, tra i vari ordini del giorno, quello presentato da Gianfranco Rondini il quale introduce dei correttivi in un provvedimento successivo al decreto attuale, approvato, quest’ultimo, con voto di fiducia.

L’ultima parola sul Decreto legge Cutro spetta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale dovrà firmare il Dl.