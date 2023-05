Dentisti e Medici Odontoiatrici intorno a me in Emilia-Romagna: la lista dei più suggeriti del 2023 di 10Best Italy

Dentisti e Medici Odontoiatrici intorno a me in Emilia-Romagna: la lista dei ...

Cercare un buon dentista o un medico odontoiatrico in Emilia-Romagna è più che semplice: la regione infatti vanta una selezione di professionisti altamente qualificati e moderne cliniche dentali all’avanguardia, dedicati alla cura della bellezza e della salute del sorriso di numerosi pazienti.

Per facilitare la vostra ricerca dei professionisti dentistici che rispondano alle vostre specifiche esigenze, la nostra redazione ha selezionato accuratamente la lista dei dentisti più suggeriti dell’Emilia-Romagna secondo 10Best Italy. Questi professionisti sono stati scelti per la loro straordinaria competenza professionale, formazione accademica e abilità nella cura dei pazienti, nonché per la loro reputazione, le referenze online e le recensioni positive dei pazienti. Sono in grado di offrire soluzioni personalizzate utilizzando le più moderne metodologie, tecnologie e materiali.

Se state cercando un dentista di alta qualità nell’Emilia-Romagna, questa lista vi fornirà un’ampia panoramica dei professionisti del territorio che potranno soddisfare efficacemente le vostre necessità.

DOTTORESSA CAMILLA MOLINARI

Molinari Salute, Modena – Mirandola (MO)

La Dottoressa Camilla Molinari – Professoressa a contratto presso l’ Università degli studi di Padova – si è laureata in odontoiatria e protesi dentaria nel 2008, per poi conseguire la specializzazione in Ortodonzia presso l’Università di Ferrara nel 2012. Ha frequentato diversi corsi avanzati in tema di estetica orale e periorale, ottenendo un Master di II livello presso l’Università di Parma.

Ha anche collaborato alla pubblicazione di testi e articoli scientifici presso le università di Ferrara, Bologna e Padova. Inoltre, è socio attivo di diverse società scientifiche come la SIED, POIESIS, AIDOR e IAED, ed è membro del DSD dal 2015. La dottoressa è anche relatrice ai master universitari Nazionali e Internazionali. È infine tutor e relatrice presso la Ezio Costa Academy (School of Esthetic Medicine) e co-fondatore di Re-Shape Educational – Global Vision in Esthetic Dentistry con il Professor Tommaso Mascetti.

La dottoressa si concentra sulla pianificazione estetica globale multidisciplinare in odontoiatria ed estetica periorale e offre servizi di ortodonzia invisibile, odontoiatria restaurativa estetica diretta e indiretta minimamente invasiva, grazie ad un importante lavoro di team.

Ciò che distingue la dottoressa Molinari dalla concorrenza è la sua vasta esperienza e la formazione avanzata in estetica orale e periorale, nonché la sua affiliazione a diverse società scientifiche e la sua attività come relatrice ai master universitari. Inoltre, la sua specializzazione in ortodonzia e la sua esperienza con Invisalign e Dental Monitoring la rendono una scelta ideale per i pazienti che desiderano un trattamento ortodontico discreto e personalizzato.

Molinari Salute – Modena

Molinari Salute – Modena

Indirizzo: Via Emilia Est, 903 – Modena

Tel: 059 223436 – 3458864802

Direttore Sanitario Dott.ssa Giulia Molinari

Specialista in Otorino Iscr. Albo N° 7104 (ordine dei medici di Modena)

Aut. San. N° 63556 del 16/02/2023 (ordine dei medici di Modena)

Molinari Salute – Mirandola

Indirizzo: Via Falcone e Borsellino, 1 – Mirandola (MO)

Tel: 053522022 – 3486941710

Direttore Sanitario Dr. Gianni Molinari Medico Chirurgo

Specialista in Odontostomatologia Iscr. Albo N° 3840 (Modena)

Aut. San. N° 17775/10.1 del 30/06/2020

DOTTOR DAVIDE RIGHI

Parma, Rivalta

Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2000, Il Dott. Righi ha esercitando la libera professione nel suo studio a Parma e come consulente presso altri studi. Si è specializzato principalmente in chirurgia implantare e rigenerativa, rialzo di seno mascellare per via crestale con Tecnica di Cosci, rigenerazione crestale orizzontale e verticale, chirurgia parodontale ed estrattiva.

Tra il 2011 e il 2016, ha ampliato la sua esperienza accademica e professionale, svolgendo ruoli di docente e relatore presso prestigiose università italiane e francesi, come Université Paris Descartes, Università di Medicina e Chirurgia di Genova, Università di Medicina e Chirurgia di Bologna e Università di Bari. Nel 2018 e 2019, il dottor Righi ha proseguito la sua formazione con un Master in Parodontologia avanzata presso lo studio del Prof. Zucchelli e un Master teorico/pratico in Rigenerazione tissutale avanzata in implantologia con il Prof. Istvan Urban.

Gli Ambulatori Odontoiatrici Righi, situati a Parma e Rivalta, eseguono servizi di Chirurgia Implantare, rigenerativa, protesi ed estetica. L’ambulatorio è composto da un’equipe di esperti professionisti altamente qualificati, che si occupano della salute dei denti dei pazienti, ma anche di insegnare le precauzioni e i comportamenti corretti per la prevenzione di future patologie del cavo orale: primo fra di loro è il Dott. Marco Elia, entrato in società nel 2016, specializzato soprattutto in endodonzia, protesi e faccette estetiche.

Vengono offerti inoltre servizi di implantologia, utilizzando la pianificazione computer-guidata per l’inserimento dei denti fissi nello stesso giorno o massimo dopo 24-48 ore dall’inserimento degli impianti. Inoltre, l’ambulatorio è esperto nell’estetica del sorriso, con numerosi trattamenti dedicati all’estetica, e offre soluzioni appositamente studiate per il benessere e la salute del sorriso dei bambini. Gli odontoiatri dell’ambulatorio sono preparati a trattare in modo specifico con adulti, ragazzi, future mamme, neo mamme e anche bambini, utilizzando protocolli dedicati e personale altamente qualificato. Inoltre il Team seguirà il paziente nella pre e post fase terapeutica.

L’approccio dell’ambulatorio è orientato alla minimizzazione del dolore e alla minima invasività, utilizzando sistemi altamente sicuri per garantire la massima attenzione e sicurezza del paziente. Inoltre, l’ambulatorio è dotato delle tecnologie più innovative, come la tac, per offrire ai pazienti la massima qualità e sicurezza del risultato.

Parma

Parma

Indirizzo: Indirizzo Str. Traversetolo, 20/D, 43123 Parma PR

Tel: 0521 469094

Rivalta

Indirizzo: Via della Repubblica, 48/1, 42123 Rivalta RE

Tel: 0522 360304

DOTTOR ENRICO LAMA

Studi Dentistici Lama – Castel San Pietro Terme, Osteria Grande, Forlì

Cresciuto in una famiglia di dentisti, il Dottor Enrico Lama ha sentito sin da piccolo la vocazione di creare un impatto positivo nel miglioramento della qualità di vita delle persone, aiutandole a sorridere e masticare con gioia e sicurezza.

Laureatosi in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Bologna nel 2010, ha incentrato la propria formazione sulla parodontologia (principale causa di perdita di denti nella popolazione adulta) e sulla propria grande passione: l’implantologia, con un Master in implantologia protésica presso l’Università di Torino nel 2019 e un Master in implantologia zigomatica presso l’Università unicamillus sede di Roma nel 2021.

Per quest’ultima disciplina, il Dottor Lama e il suo team sono in grado, grazie a protocolli perfezionati, di ottenere praticamente in qualsiasi situazione denti fissi in poche ore, in un solo intervento, minimizzando invasività e riducendo al minimo il disagio per il paziente. Con il loro “protocollo 24 ore”, inoltre, è possibile in una sola giornata riabilitare con impianti in modo fisso un’ intera bocca, con protesi dotate di una sottostruttura di titanio. L’intervento viene effettuato in sedazione cosciente, con l’assistenza di un anestesista, per fare in modo che anche i pazienti fobici o con situazioni di salute complesse possano effettuare l’intervento in sicurezza, senza timori e senza ricordi spiacevoli.

Negli Studi Dentistici Lama, il paziente è al centro e si sente parte di una famiglia. La caratteristica principale di questa realtà è il lavoro di squadra, in cui passione e innovazione si coniugano alla perfezione per offrire le migliori cure e la migliore esperienza per i pazienti.

La sede principale degli Studi Lama si trova a Castel San Pietro Terme, con altre due sedi a Osteria Grande e Forlì. Le strutture sono attrezzate con tutte le più moderne tecnologie, come il Tac Cone Beam con software di ricostruzione tridimensionale, scanner ottici per la creazione di modelli digitali delle arcate dentarie, chirurgia piezoelettrica e saldatrici intraorali.

Per giungere a una cura a 360° dei propri pazienti, gli Studi Dentistici Lama offrono servizi di: igiene orale, sbiancamento dentale, ortodonzia di cui si occupa il dottor Filippo Lama, pedodonzia di cui si occupa la dott.ressa Laura Gomez, implantologia dentale, parodontologia, conservativa dei denti, endodonzia, protesi mobile e fissa, faccette estetiche in ceramica, sedazione cosciente con anestesista e sala chirurgica, bite notturni e bite sportivi.

La filosofia degli Studi Dentistici Lama si basa infine sulla prevenzione e sulla selezione di trattamenti ideali e su misura a seguito di diagnosi e prognosi, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche e reali di ogni paziente.

Sede Castel San Pietro Terme

Sede Castel San Pietro Terme

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 8 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel. 0543 193 2167

Direttore Sanitario Dott. Enrico Lama

Iscr. Albo N° 1630 (ordine dei medici di Bologna)

Sede di Osteria Grande

Indirizzo: Via Emilia Ponente 6065 40060 Osteria Grande (Bo)

Tel. 051 945740

Direttore Sanitario Dott. Enrico Lama

Iscr. Albo N° 1630 (ordine dei medici di Bologna)

Sede di Forlì

Indirizzo: Via Giorgina Saffi, 7 47121 Forlì (FC)

Tel. 0543 193 2167

Direttore Sanitario Dott. Enrico Lama

Iscr. Albo N° 1630 (ordine dei medici di Bologna)

DOTTOR FRANCESCO VILLANI

Bologna

Cresciuto in una famiglia di professionisti del settore odontoiatrico, il Dottor Francesco Villani ha iniziato a lavorare nello studio del padre, il Dottor Gian Paolo Villani, dove ha imparato i segreti del mestiere. A seguito della triste scomparsa di quest’ultimo nel 2014 e della laurea in odontoiatria avvenuta in Romania nel 2019, il Dottor Francesco Villani prende l’importante decisione di portare avanti lo studio di famiglia. Inizia un periodo di tirocinio presso lo studio di un collega del padre e parte nel 2020 per l’Albania per affrontare un corso teorico-pratico di chirurgia su paziente all’Università di Tirana.

Si specializza in: implantologia e chirurgia orale, estetica dentale e ortodonzia invisibile senza però tralasciare l’odontoiatria generica ed occupandosi quindi anche di parodontologia, conservativa, endodonzia e protesi fisse e mobili. Oggi, lavora in diversi studi a Bologna, utilizzando tecniche all’avanguardia e collaborando con professionisti esperti e qualificati del settore, con i quali aggiorna costantemente la propria preparazione, tra questi la Dottoressa Carolina Lenzi con il quale discute e studia i casi di chirurgia più complessa.

Dinamismo e flessibilità sono parole chiave per il Dottor Villani, in ogni parte della sua vita: se nel lavoro questi si distingue per i suoi servizi accessibili ma di alta qualità e la sua disponibilità nei weekend e in caso di urgenze, nella vita privata usa la stessa energia per la propria grande passione: correre come pilota in gare motociclistiche del campionato italiano velocità nella scuderia “Villani Racing”, di cui è il fondatore.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Viale Carlo Pepoli 78 – 40134 – Bologna

Tel: 3285656066

CENTRI DENTISTICI TOMASELLI

Bologna, Mirano (VE)

La giovane realtà odontoiatrica nata dai tre Fratelli Tomaselli prende vita attorno alla parola d’ordine “qualità”. I Centri Dentistici Tomaselli sono infatti stati fondati con l’obiettivo di essere una realtà differente dal “dentista vecchio stampo”, capace di mettere a disposizione professionisti specializzati in ogni branca dell’odontoiatria, dalla conservativa ai trattamenti di igiene dentale e sbiancamento fino all’estetica dentale con faccette e protesi e agli interventi di implantologia e chirurgia ricostruttiva anche in casi di severa mancanza d’osso. Un servizio che punta al massimo dell’accoglienza.

Luigi Tomaselli si occupa di interventi massivi di implantologia e ricostruzione ossea, offrendo ai pazienti un alto livello di competenza e esperienza. Ha eseguito oltre 10.000 rigenerazioni ossee e inserito oltre 30.000 impianti, un vero e proprio record nel settore e garantisce a vita i propri interventi. Marco Tomaselli è il responsabile del comitato clinico e ha sviluppato un protocollo digitale di controllo che consente di documentare e archiviare ogni fase della cura dentale in modo efficiente. Francesco Tomaselli è infine specializzato in marketing, finanza e IT ed è responsabile di far comprendere ai pazienti l’importanza di scegliere la qualità rispetto alla quantità.

Le sedi sono dotate di tecnologie all’avanguardia per la diagnosi, come TAC Cone-Beam, Diagno-Cam ed Oral-Cam, unitamente a strumenti operativi come saldatrici intraorali e scanner 3D. Grazie a queste tecnologie, e all’utilizzo di componenti di prima scelta come gli impianti 3i e il materiale di rigenerazione ossea Geistlich, ogni paziente riceve le cure di cui ha bisogno.

I Centri Dentistici Tomaselli sono in prima fila per l’esecuzione di interventi chirurgici, come ricostruzioni ossee in casi di gravi atrofie e di implantologia a carico immediato, che permette al paziente di avere denti fissi in sole 12 ore. Il numero di pazienti trattati e la nostra percentuale di successo rendono i Centri Dentisticii Tomaselli punti di riferimento per pazienti da tutta Bologna e anche da altre zone della regione.

Bologna

Bologna

Indirizzo: Via Azzurra, 26, 40138 Bologna BO

Tel: 377 044 9560

Mirano (VE)

Indirizzo: Via Galilei, 2, 30035 Mirano VE

Tel: 333 585 2757

Dental Tomaselli SRL. P.iva 04020111201

Aut. sanitaria NR. 6273 del 04/2023

Dir. sanitario Dott. Claudio De Maio

Iscrizione Albo Odontoiatri di Salerno Nr. 1137

La Redazione di 10Best Italy

La redazione di 10Best Italy nasce con l’impegno di radunare i migliori professionisti italiani per creare liste che possano aiutare i lettori a trovare la migliore soluzione ai propri problemi. Tutti i professionisti sono da noi selezionati secondo criteri che includono: l’esperienza e la competenza del professionista, la sua reputazione e referenze online, le recensioni disponibili dei pazienti, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la capacità di comunicazione e il rapporto con i pazienti, le certificazioni e le licenze professionali, l’assistenza post-trattamento e la continua formazione e aggiornamento. Tuttavia, è importante sottolineare che le nostre liste rappresentano solo i migliori suggerimenti secondo la nostra redazione, a scopo illustrativo dei professionisti della regione e dei loro dati biografici pubblici, e non pretendono di sostituire il giudizio di giurie esperte o di settore. Invitiamo infine sempre ogni persona a segliere consapevolmente e fare sempre le proprie ricerche.