Detenuta trans mette incinte due compagne di cella: trasferita in un altro penitenziario

Singolare caso negli Usa, dove una detenuta trans mette incinte due compagne di cella e viene trasferita in un altro penitenziario: il caso di Demi Minor fa scoppiare la polemica sulla legge che consente la reclusione per identità di genere.

Tutto è accaduto in un carcere femminile del New Jersey, dove la 27enne in questione, detenuta transgender, ha avuto rapporti sessuali con altre due compagne di cella che sono rimaste incinte.

Trans mette incinte due compagne di cella

Negli Stati Uniti è scoppiata la polemica dopo quel caso perché in base al rapporto dell’istituto penitenziario Edna Mahan Correctional Facility di Clinton, le due donne sono rimaste incinte dopo aver avuto “rapporti sessuali consensuali con un’altra persona incarcerata”.

In quel carcere sono recluse 800 donne e 27 transgender e la loro convivenza è il frutto di una legge approvata nel 2021. Si tratta della legge che consente ai detenuti di essere ospitati in carcere in base all’identità di genere in cui si riconoscono.

La legge e il caso che le fece approvare

Si era provveduto ad approvarla dopo il caso-scuola di una donna trans che restò in un carcere maschile per 18 mesi contro la sua volontà e sporse denuncia.

E il carcere in questione non prevede l’intervento chirurgico di “riassegnazione di genere” per ospitare persone transgender. Dai media si apprende che non è dato sapere se due donne vogliano portare avanti la gravidanza, ma Fox News ha spiegato che Demi Minor è stata “trasferita nel Garden State Youth Correctional Facility”.