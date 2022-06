Di Maio contro Conte: “Il Movimento non è mai andato così male”

Come sappiamo, il rapporto tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte non è più saldo come un tempo: è arrivato oggi un nuovo attacco del Ministro degli Esteri

Luigi Di Maio lancia una nuova bordata a Giuseppe Conte. Come è ormai noto, da tempo il rapporto tra i due esponenti di punta del Movemento 5 Stelle non può essere certo definito idilliaco.

Movimento 5 Stelle, il rapporto tra Di Maio e Conte e le parole del Ministro ai giornalisti

Luigi Di Maio ha convocato una schiera di giornalisti in Piazza del parlamento, proprio dove, qualche tempo fa fece partire delle vere e proprie bordate in direzione Giuseppe Conte. Il Ministro degli Esteri italiano ha parlato della guerra in Ucraina e delle mosse diplomatiche del nostro Paese: “Stiamo gestendo una guerra in Ucraina provocata dalla Russia che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dell’alleanza europea.”

Le parole sul Movimento 5 Stelle e il riferimento a Conte

Di Maio fa poi riferimento diretto al suo partito: “Credo che il M5s debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni.” Poi ecco che arrivano le parole verso Conte, che in questo caso non viene però mai citato esplicitamente: “Basta imitare Salvini, non si può stare al Governo e attaccarlo uno giorno sì e un altro no. È vero che non siamo mai andati bene alle amministrative ma non siamo mai andati così male e non si può dare sempre la colpa agli altri.

Voglio dirlo chiaramente: non c’è alcun processo interno o altro. Rispetto al 2018 ora c’è una radicalizzazione in corso che anche rispetto alla politica estera e alle alleanze storiche vede un’ambiguità su cui io non concordo.”