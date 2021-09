Dieta Dash autunnale: benefici e come seguirla

In vista dell'autunno, la dieta Dash è il regime adatto da seguire sia per dimagrire, ma anche perché contrasta l'ipertensione arteriosa limitando il sale.

Per dimagrire, non è solo importante seguire una buona alimentazione e consumare cibi che siano sani e leggeri, ma anche la giusta dieta. Tra i tantissimi regimi alimentari, sta ottenendo diversi consensi la dieta Dash da seguire nel periodo autunnale che permette di ottenere notevoli benefici, non solo per il dimagrimento, ma anche in altri ambiti. Ecco il funzionamento e il menù adatto.

Dieta dash autunnale

Più che una vera e propria dieta, si tratta di un modello alimentare il cui acronimo dash sta per Dietary Approaches to stop hypertension, quindi la dieta dash nasce con lo scopo e il fine di migliorare e contrastare l’ipertensione grazie a una serie di alimenti e cibi da consumare. Un modello alimentare che è nato negli Stati Uniti, ma che si è sviluppato anche in Italia con grande successo.

Prevede uno stile di vita sano accompagnato da alcune modifiche e accorgimenti da inserire per migliorare aspetti della salute e trarne il massimo beneficio possibile. La dieta dash prevede il consumo di tantissima frutta e verdura, soprattutto di stagione, quindi uva, broccoli, cavolfiori, zucchine, ecc.. Si prediligono i grassi saturi rispetto a quelli insaturi.

Bisogna limitare o evitare l’uso del sale che è causa dell’ipertensione e puntare su spezie o erbe aromatiche per insaporire i vari cibi e piatti da portare in tavola. Si consiglia di consumare alimenti che siano ricchi di calcio, potassio, magnesio, fibra e anche tantissime proteine. Sono inclusi i vari cereali integrali, la frutta secca, ma anche il pesce, il pollame, i legumi, oltre a noci e oli vegetali. Si consigliano pasta, pane e riso integrale e una porzione corrisponde a una fetta di pane.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura, una porzione corrisponde a un frutto medio oppure mezza tazza di verdure cotte o crude tagliate. Nella dieta dash sono inclusi prodotti caseari e latticini magri, mentre si privilegia la carne bianca. Il pesce azzurro, i semi oleosi sono compresi e bisogna, come in ogni regime alimentare, evitare i grassi e i dolci.

Dieta dash autunnale: benefici

Ovviamente per cominciare a seguire e iniziare la dieta dash, bisogna affidarsi a un esperto del settore dal momento che è un modello alimentare che può variare da un soggetto all’altro e che dipende molto dalle esigenze di ciascuno. Nasce per prevenire e migliorare l’ipertensione proprio grazie agli alimenti autunnali che include.

Un regime alimentare che ha ottenuto anche l’efficacia dell’Istituto per il cuore e i polmoni degli stati Uniti, segno che si tratta di una dieta che funziona e ha i suoi principi. Nasce con lo scopo di aiutare a contrastare e prevenire la pressione arteriosa alta, ovvero l’ipertensione arteriosa. una dieta isocalorica, il cui fine non è soltanto dimagrire, ma anche garantire il giusto benessere.

Secondo alcuni studi che sono stati condotti negli stati Uniti, è emerso che la dieta dash è molto efficace nel trattare i problemi relativi alla pressione arteriosa, oltre a contrastare i rischi che possono derivare dall’apparato cardiovascolare. Inoltre, normalizza e stabilizza i livelli del colesterolo e della glicemia. Ridurre l’apporto di sale permette di ridurre la pressione arteriosa.

Combatte anche i trigliceridi nel sangue. Proprio per tutti questi benefici e vantaggi, è consigliata anche per i soggetti che sono a rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare. Considerando che il sovrappeso e l’obesità sono un fattore di rischio, vi sono anche altre versioni che includono una ripartizione tra varie categorie di alimenti e una minore diminuzione delle calorie da consumare.

