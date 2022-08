Dieta di Beyoncé: i segreti della sua forma fisica

La dieta di Beyoncé si basa sulla preservazione della salute fisica e mentale. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

La dieta di Beyoncé si ispira ad uno stile di vita nuovo, che cura il corpo, ma soprattutto la mente, per vivere serenamente e restare in forma, nonostante gli impegni e le difficoltà legate alla quotidianità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta di Beyoncé

Realizzata da un punto di vista professionale e personale, molto raramente, Beyoncé parla di sé e della sua vita personale. Tuttavia, la nota cantante e imprenditrice è molto attenta ai temi delicati, che stanno a cuore a molti di noi, come la salute fisica e, soprattutto, la salute mentale. Per questa ragione, negli anni, in alcune occasioni, Beyoncé ha rilasciato dichiarazioni a proposito.

Dieta di Beyoncé: benefici

Beyoncé ha sempre amato mantenersi in forma, stando attenta all’alimentazione e dando molta importanza all’attività fisica. La maggior parte di noi, infatti, ricorderà che, alcuni anni fa, subito dopo la nascita dei suoi due gemelli, in occasione della preparazione per il Coachella, Beyoncé realizzò alcuni video, reperibili su YouTube, in cui illustrava la sua 22 days nutrition, un piano dietetico vegetale, realizzato dal suo personal trainer Marco Borges, che prevedeva niente alcol, niente carboidrati, niente latticini, niente carne e pesce, niente zucchero.

La dieta di Beyoncé, come si può facilmente intuire, sebbene porti a risultati tangibili, è molto rigorosa. All’epoca, la cantante, sotto stretto controllo del suo personal trainer, la seguì per ben due volte.

Nonostante la dieta fosse efficace, seppur restrittiva, in tempi recenti, Beyoncé ha dichiarato di essere stanca di essere perennemente a dieta. Oggi, infatti, la cantante e imprenditrice tiene alla sua linea, mangia sano, ma soprattutto si preoccupa della sua salute mentale, ascolta ciò che il suo corpo le dice.

Dieta di Beyoncé: integratore

