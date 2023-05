Dieta di Demi Moore: il segreto del suo fisico

I personaggi dello spettacolo, per apparire in forma smagliante, seguono dei regimi e programmi alimentari alquanto restrittivi e particolari. Sono diverse le attrici di Hollywood che seguono la dieta crudista proprio come Demi Moore. Vediamo in cosa consiste la dieta di Demi Moore e come fa a mantenersi così in forma.

Dieta di Demi Moore

Da sempre, è considerata uno dei personaggi più in forma e belli tra le attrici di Hollywood. Nonostante i 60 anni, Demi Moore riesce a mantenersi splendidamente, come si evince dal suo fisico e il merito è sicuramente della dieta che ha deciso di seguire. Un regime alquanto particolare, ma che le dona ottimi vantaggi.

Oggi riesce a mantenersi in forma smagliante anche grazie soprattutto all’alimentazione che segue. L’attrice segue un percorso e un iter di preparazione alquanto specifico, anche in base ai ruoli che deve interpretare al cinema. In ogni caso, nella dieta di Demi Moore non manca mai l’allenamento che consiste in corsa e qualche sessione di pesi.

Oggi, il segreto del fisico di questa attrice e mamma di due bambini è sicuramente dovuto al tipo di alimentazione e di cibo che consuma. Infatti, per un fisico così smagliante, segue la raw diet, ovvero la dieta a base di cibi crudi. Un regime alimentare che anche altre attrici di Hollywood, come Uma Thurman e Natalie Portman, hanno adottato.

Un programma che si basa sul consumo di frutta e verdura esclusivamente cruda. Un regime che consente di consumare cibi, non soltanto crudi, ma anche marinati oppure al vapore. Sono compresi frutta di stagione, yogurt, cereali, semi, ma anche pomodori e pesce, insieme ovviamente a tutta una serie di ortaggi, come carote, broccoli, ecc.

Dieta di Demi Moore: benefici

Seguire la dieta di Demi Moore significa apportare all’organismo, al fisico e anche alla salute tutta una serie di benefici e vantaggi che sicuramente possono aiutare ad ottenere una ottima forma fisica. Infatti, consumare cibi crudi favorisce sicuramente un certo assorbimento di vari nutrienti che si riescono ad assimilare molto meglio.

Le sostanze e gli alimenti consumati in questo modo tendono ad assorbirsi facilmente dal corpo, con valori bassi di sodio e un apporto maggiore di potassio e fibre. Un regime del genere permette di prevenire determinate patologie, oltre a mantenere la pelle giovane e sana, ma anche un aspetto fresco, come dimostra il fisico della nota attrice.

Mangiare alimenti crudi come nella dieta di Demi Moore significa anche migliorare il tratto digestivo e quindi stimolare una buona digestione. Permette poi di mantenere inalterati certi nutrienti come le vitamine e i sali minerali di certi alimenti che con la cottura inevitabilmente si perdono.

Un regime che permette all’organismo di depurarsi e quindi di perdere peso coadiuvato anche da un buon allenamento ed esercizi con pesi o a corpo libero in modo da mantenere un fisico in forma e sano proprio come quello della nota attrice americana.

Dieta di Demi Moore: miglior integratore

Per riuscire a ottenere una forma smagliante, si consiglia di abbinare alla dieta di Demi Moore anche un prezioso alleato come un integratore a base naturale. Il migliore, secondo nutrizionisti e consumatori, attualmente, è Spirulina Ultra, made in Italy e notificato anche dal Ministero della Salute a seguito della sua efficacia.

Una formula che è assolutamente naturale e che va a favorire un rapido dimagrimento grazie al lavoro del metabolismo e al fatto che bruci rapidamente le calorie, anche nella fase a riposo. Permette poi di diminuire la fame saziando in modo corretto, riduce e smaltisce i grassi in eccesso aiutando a liberarsene in fretta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si basa poi su una serie di elementi naturali che, non avendo controindicazioni o effetti collaterali, contribuiscono al miglioramento della forma fisica. Sono componenti come l’alga spirulina che combatte le riserve di grasso impedendo di depositarsi e la gymnema, una erba che stimola il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati riducendo l’appetito.

Sono compresse da assumere poco prima dei pasti principali insieme a un bicchiere di acqua per ottenere buoni risultati sin da subito.

Un integratore come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale per la formula esclusiva e originale. Si compila il modulo in ogni sua parte approfittando dell’offerta di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento che avviene alla consegna in contanti oppure tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.