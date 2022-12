Dieta di fine anno: come non prendere peso nelle feste

Consumare piatti leggeri come verdure e frutta, evitando di digiunare o di abbuffarsi, permette di arrivare alla dieta di fine anno in forma.

La vigilia, il pranzo di Natale, il cenone di Capodanno e l’Epifania, sono tutte occasioni di festa, ma anche di tavolate piene di parenti con cui fare scorpacciate di cibo. Considerando che ingrassare durante le feste sembra essere una pratica obbligatoria, è bene cercare di prevenire con la dieta di fine anno che impedisce ai chili di troppo di depositarsi. Vediamo come fare.

Dieta di fine anno

Con il Natale alle porte e il cenone di Capodanno, i chili di troppo sono in agguato. Per evitare di ingrassare in questo periodo festivo e ricco di mangiate, è possibile giocare di anticipo con la dieta di fine anno che aiuta a tornare in forma evitando di accumulare troppe cellule adipose nei maggiori punti critici come le cosce, addome e fianchi.

Non è necessario digiunare oppure evitare di divertirsi, ma bastano semplicemente alcune accortezze e regole da adottare per riuscire a mantenere il fisico in forma nonostante le varie leccornie. Inoltre, arrivare troppo affamati ai pasti porta solo ad abbuffarsi. Non è consigliabile saltare i pasti, ma concedersi qualcosa di leggero è indicato.

Una colazione in linea con e proprie abitudini e usanze è indicata anche perché considerato il pasto maggiormente importante della giornata a cui seguire degli spuntini a base di frutta o di verdura oppure uno yogurt da consumare a metà mattina o pomeriggio. Un pranzo leggero e una cena con carne o pesce che sono le giuste proteine aiuta a non accumulare chili eccessivi.

In seguito a un pasto abbondante che può essere il cenone o il pranzo, meglio concedersi, nella dieta di fine anno, un pasto leggero che comprenda verdure crude oppure un bel minestrone. Nei giorni che precedono le festività è bene consumare moltissima acqua per poter eliminare le tossine e le scorie accumulate.

Dieta di fine anno: cosa evitare

Provare a non ingrassare durante le festività non è affatto semplice, anche perché tra un piatto di agnolotti e una fetta di Panettone, qualche chilo si accumula. Nella dieta di fine anno, per evitare di ritrovarsi con la pancia gonfia, è bene dosare, fin da ora, le porzioni. Si consiglia di mangiare un po’ di tutto, ma possibilmente evitando di esagerare.

Si consiglia poi di evitare gli avanzi che sicuramente ci saranno poiché ricchi di calorie e di condimenti che in questo periodo, non sono assolutamente raccomandate. No a dolci e alcolici che sono ricchi di calorie. Una fetta di Panettone può essere concessa, ma sarebbe meglio evitare quello a base di cioccolato che ha maggiori calorie.

Digiunare, come già detto, non è assolutamente permesso, anche perché non aiuta a perdere peso, anzi. Così facendo si rischia di rallentare il metabolismo e di accumulare chili in più poiché si arriva affamati ai pasti. Nel caso di un aperitivo con gli amici per brindare e festeggiare, no al consumo di salatini, patatine, olive e noccioline.

Per quanto riguarda il buffet, non è necessario riempire il piatto d ogni alimento, ma basta semplicemente fare un assaggio delle ricette che maggiormente si amano evitando così di andare incontro alle classiche abbuffate. No al consumo di bevande alcoliche o gassate dal momento che hanno un apporto calorico alquanto preoccupante.

