Dieta e umore: quali sono i cibi migliori?

Un popolare detto dice: “Siamo quello che mangiamo”, il che fa pensare che gli alimenti che si assumono hanno vari significati e valenze. Da sempre, il cibo e l’umore sono strettamente collegati e contribuisce a migliorare il proprio stato d’animo. Secondo una ricerca, consumare determinati cibi nella dieta aiuta a migliorare l’umore ed essere più sereni.

Dieta e umore

Gli alimenti che permettono di sostentarsi, non hanno soltanto effetti positivi e benefici sul fisico e la remise en forme, ma condizionano anche l’umore. Sono i dati emersi da una ricerca scientifica che afferma che nella dieta vi sono cibi che aiutano a migliorare l’umore, permettendo, non solo di essere in forma, ma anche con uno spirito diverso.

Una buona alimentazione, quindi consumare cibi adatti, permette di contribuire al miglioramento dei livelli di glicemia, di attivare il sistema immunitario e anche modificare il microbioma intestinale come affermano anche moltissimi studi che si sono dedicati a questo argomento. Un equilibrio errato del microbioma porta ad alcuni problemi come allergie, malesseri, ecc.

Secondo studi scientifici che sono appena stati fatti, sembra che i livelli di glicemia siano influenzati, non solo dalla dieta, ma anche dall’umore, quindi dallo stato d’animo che si prova. Consumare eccessivi zuccheri raffinati porta a far salire e aumentare il livello di glicemia, oltre ovviamente a causare cattivo umore, il che spiega come l’alimentazione e l’umore siano collegati.

Secondo gli esperti, consumare in maniera eccessiva carni rosse, insaccati, ma anche cibi pieni di grassi, ha effetti controproducenti, non solo sul fisico, con un aumento del peso e del girovita, ma anche sull’umore, dal momento che aumenta il rischio di depressione o di altri stati d’animo.

Dieta e umore: cibi consigliati

Per riuscire ad avere un umore che sia alto ed essere in un buono stato di forma, è molto importante introdurre nella dieta dei cibi che aiutino in tal senso. Per questa ragione, i nutrizionisti ed esperti del settore consigliano di non seguire un regime ipercalorico, quindi ricco di calorie, dal momento che alcuni cibi hanno delle ricadute sull’umore.

Considerando che, come detto, le carni rosse e gli insaccati contribuiscono a un peggioramento dello stato d’animo, sarebbe meglio limitarne il consumo a circa 80-100 grammi a settimana. Sono invece consigliati alimenti come vegetali, frutta secca, pesce azzurro ricco di antiossidanti e olio extravergine di oliva che comportano ottimi benefici.

Bisogna anche limitare o bandire dalla dieta e dalla tavola i cibi ricchi di zuccheri come i dolci o le bevande gassate. Al posto di questi alimenti che sono ricchi di grassi, come spuntino è meglio optare per un frutto o dello yogurt. Sono alimenti indicati anche perché aiutano a mantenere e preservare il microbioma intestinale.

Sono diversi poi gli esperti che, per preservare anche l’umore e lo stato d’animo, consigliano di seguire la dieta mediterranea povera, consumando alimenti come frutta, verdura, pesce, legumi, frutta secca, compreso l’olio extravergine di oliva. In questo modo, è possibile preservare il benessere dell’organismo tenendo in alto l’umore e allontanando la depressione.

