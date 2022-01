Dieta Geppi Cucciari: come ha perso 10 chili

La dieta seguita da Geppi Cucciari le ha permesso, in poco tempo, di perdere 10 kg grazie a un regime personalizzato e a tanto allenamento.

Mantenersi in forma non è mai facile e i personaggi dello spettacolo ne sono consapevoli considerando che devono sempre apparire al meglio della forma. Proprio per presenziare a eventi e spettacoli, Geppi Cucciari ha seguito una dieta che l’ha aiutata a tornare in buona forma perdendo 10 kg. Qui i segreti della sua forma fisica e i benefici che ne derivano.

Dieta di Geppi Cucciari

Geppi Cucciari è una conduttrice e attrice che si è fatta notare al grande pubblico grazie a Zelig per poi condurre diverse trasmissioni. Il personaggio dello spettacolo ha attirato l’attenzione anche per la dieta che ha seguito grazie alla quale ha perso 10 kg e riuscendo a essere in forma smagliante. Proprio grazie a un regime alimentare adatto e all’allenamento, sfoggia ora un bel fisico.

Nell’ultimo periodo si è notato un cambio per quanto riguarda il suo aspetto fisico dal momento che è dimagrita grazie a una dieta personalizzata e pensata apposta per lei e il suo fisico. Nel suo percorso di metamorfosi, non solo l’alimentazione, ma anche l’allenamento e la costanza hanno giocato un ruolo importante.

Insieme a una alimentazione sana ed equilibrata, la dieta di Geppi Cucciari consiste in un attività fisica che comprende, oltre alla pallacanestro, una sua grande passione, anche lo yoga e l’allenamento Tabata che, uniti insieme ad alcuni cibi, sono stati molto importanti per il suo percorso dietetico.

La dieta di Geppi Cucciari consta di un regime alimentare diviso in due fasi. Una prima fase della durata di 40 giorni prevede di eliminare i grassi e cibarsi soltanto i proteine, mentre nella seconda fase si apportano delle modifiche. L’attrice ha ridotto il consumo o ha eliminato dalla tavola alimenti contenenti latticini e lieviti. Ha ridotto anche la pasta e il pane che consuma soltanto 3-4 volte al mese, mentre la carne solo una volta a settimana.

Dieta di Geppi Cucciari: benefici

Un regime come quello seguito da Geppi Cucciari, sebbene alquanto drastico, dal momento che nella prima fase ha eliminato grassi e carboidrati, sicuramente ha molti benefici, in quanto l’ha aiutata a essere in ottima forma e avere un fisico tonico. Un regime diviso in due fasi che le ha permesso di arrivare a perdere 10 kg.

Sicuramente per funzionare necessita di una dieta personalizzata e del consulto di un esperto del settore, quindi niente diete fai da te. Un regime seguito da altrettanto allenamento in modo da continuare a mantenere la sua forma fisica e stabilire il giusto peso corporeo adatto a lei.

La dieta di Geppi Cucciari dona risultati rapidi e immediati in pochissimo tempo. Un metodo che non ha conseguenze sulla salute in quanto non consta di effetti collaterali o controindicazioni. L’apporto di maggiori alimenti ricchi di proteine in contrapposizione ai carboidrati che sono esclusi nella prima fase aiuta a smorzare i morsi della fame.

Oggi Geppi Cucciari sta bene con sé stessa e il suo fisico, oltre ad avere ottenuto notevoli miglioramenti, non solo con il suo corpo, ma ne ha guadagnato anche in salute grazie a importanti risultati che è riuscita a ottenere nella fase di dimagrimento.

Dieta di Geppi Cucciari: integratore

