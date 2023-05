Dieta mima digiuno: funzionamento e schema

Con la dieta mima digiuno si torna in forma rapidamente consumando alimenti come verdure e legumi che aiutano a combattere certe patologie.

Tornare in forma, perdere peso non è mai facile. Ci sono dei programmi alimentari che non solo aiutano a eliminare i chili in eccesso, ma anche a ottenere importanti benefici per la salute. Una di queste è la dieta mima digiuno che permette di dimagrire grazie a uno schema alquanto rigido,ma efficace, come spieghiamo nei seguenti paragrafi.

Dieta mima digiuno

Sono diversi i regimi dimagranti che permettono di perdere peso e, al tempo stesso, preservare la salute e la forma fisica nel modo migliore. Tra questi, vi è la dieta mima digiuno che è stata ideata dal Prof. Valter Longo che comporta una riduzione delle calorie e un consumo limitato delle proteine con notevoli benefici.

L’obiettivo di un regime del genere non è soltanto perdere peso e dimagrire, magari in vista di qualche appuntamento importante, ma anche preservare la salute in modo da contrastare tutta una serie di patologie e processi che sono correlati all’ainvecchiamento e al tempo che passa e che comporta difficoltà a dimagrire.

Uno schema alimentare come la dieta mima digiuno permette di tornare in forma rapidamente salvaguardando anche la salute, in generale, dal momento che aiuta a proteggere dal rischio di obesità e da altre patologie croniche. Un protocollo che migliora la salute permettendo di condurre una vita sana e il più longeva possibile.

Grazie a questo protocollo o programma alimentare, è possibile perdere fino a 2 chili di grasso, soprattutto nella zona addominale e fino a 3 cm nel punto vita in modo da mantenere inalterata la massa magra. Un regime consigliato e adatto soprattutto ai soggetti in sovrappeso che vogliono tornare in forma.

Dieta mima digiuno: schema

Un tipo di regime come la dieta mima digiuno consiste in una serie di regole da seguire se si vogliono ottenere i giusti risultati. Lo schema si basa su 5 giorni per cui, in questo arco di tempo, bisogna prestare attenzione al numero di calorie da consumare e anche all’assunzione di macronutrienti. Un regime da seguire soltanto per pochi giorni per perdere quei 2 o 3 chili.

Considerato un regime alquanto restrittivo dal momento che si presta particolare attenzione al consumo di determinati cibi e al divieto di altri che non sono funzionali al programma dimagrante. Si vanno a ridurre soprattutto le proteine di origine animale, considerate le responsabili principali dell’invecchiamento e delle malattie a esso legate.

Nella dieta mima digiuno sono ammessi alimenti come verdure da assumere a volontà, i carboidrati complessi e i grassi buoni. Bisogna limitare, come già detto, il consumo delle proteine, soprattutto animali. Sono concessi il pane e la pasta, rigorosamente integrali, il pesce in quanto ricco di Omega 3 che contiene antiossidanti.

Sono consigliati i legumi, le verdure da assumere sia crude che cotte, ma anche la frutta secca come noci e mandorle, da assumere come spuntino del mattino o del pomeriggio. Sono ammessi la frutta fresca, acqua a volontà, ma anche tè e infusi possibilmente non zuccherati. Si consiglia poi di non cenare dopo le 20 ed evitare di consumare cibo nelle 3-4 ore prima di andare a dormire.

Dieta mima digiuno: integratore

