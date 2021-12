Dieta Monica Bellucci: i segreti della sua forma fisica

La dieta Monica Bellucci si caratterizza per una alimentazione leggera ed equilibrata senza troppe rinunce o sacrifici per mantenere la forma fisica.

Monica Bellucci è una attrice e donna dello spettacolo che tutto il mondo invidia. Una attrice molto amata, non solo per la sua professione, ma anche per la sua forma fisica davvero ottimale. Per carpire i segreti della sua forma fisica, cerchiamo di capire quale è la dieta Monica Bellucci e come fa per mantenerla.

Dieta Monica Bellucci

Nonostante abbia già superato da tempo la soglia dei 50 anni, infatti ne ha 57, Monica Bellucci si mantiene in splendida forma, come dimostra sul set del suo ultimo lavoro cinematografico. Una attrice di fama internazionale che ha calcato ogni palcoscenico e anche modella di successo.

Per mantenersi così in forma, la dieta Monica Bellucci prevede un regime in cui la stessa attrice ammette di amare molto mangiare. Un piano alimentare che non prevede molti sacrifici e rinunce in cui sta attenta agli alimenti e ai cibi di cui si nutre. Vive molto bene con sé stessa e il suo corpo.

Come più volte, ha ammesso, non è mai stata ossessionata dal suo fisico e dal suo peso al punto che non segue nessuna dieta rigorosa o rigida. Afferma di mangiare un po’ di tutto: dalla pasta alla carne alle verdure sino ad arrivare al pesce. Per il lavoro, cerca di dosarsi, ma sempre con parsimonia.

Ha anche raccontato di non aver mai fatto attività fisica e di avere cominciato a dedicarsi allo sport soltanto dopo la nascita della secondogenita. Si allena in modo molto leggero, ma senza troppi carichi e non fa jogging, in quanto non ritenuto adatto per le sue articolazioni.

Dieta Monica Bellucci: benefici

Una attrice italiana che continua a far parlare di sé, non solo per i suoi film, ma anche per la bellezza che fa invidia a colleghe e donne ben più giovani. I segreti della dieta Monica Bellucci sono riscontrabili in una serie di benefici che l’aiutano a mantenersi in forma senza essere troppo ossessionata dall’alimentazione e da quello che mangia.

Seguire la dieta Monica Bellucci non è difficile, anche perché non sono previste rinunce dal momento che non ama sacrificarsi. Infatti, nella sua alimentazione vi è spazio per qualsiasi alimento, ma senza troppi eccessi. Si nutre sia di pasta che carne, pesce o verdure, alimenti ottimi per il mantenimento della sua forma fisica.

Il suo regime è molto sano ed equilibrato, oltre che ben bilanciato. La dieta Monica Bellucci è molto leggera, infatti si nutre di insalate e condisce la pasta in modo leggero proprio per tenersi in forma e non eccedere, anche per via del lavoro che svolge. Alla carne e al pesce unisce sempre delle verdure per dare al fisico i nutrienti di cui ha bisogno.

A colazione si nutre con uno yogurt o succo d’arancia, quindi un pasto leggero, ma nutriente. Importante l’attività fisica per mantenere il suo fisico e i risultati si possono vedere.

