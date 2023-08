Dieta over 40: come tornare in forma naturalmente

Dieta over 40: come tornare in forma naturalmente

Nella dieta over 40 sono necessari alimenti adatti come proteine e pesce per tornare in forma e perdere così peso.

Riuscire a seguire un percorso dimagrante non è mai facile e, quando si raggiunge l’età dei 40 e oltre, può essere più difficile, ma non impossibile. Per le donne che vogliono perdere dei chili in più e tornare in discreta forma, la dieta over 40 è il regime adatto, ricco di alimenti e benefici utili a perdere peso naturalmente.

Dieta over 40 anni

In questa fase e raggiunta questa età, le donne tendono ad avere un po’ di adipe localizzato nei punti critici come i fianchi e l’addome. In tal caso, la dieta over 40 è il regime ideale da seguire per riuscire a tornare rapidamente in forma. I cambi e gli squilibri ormonali, insieme al calo degli estrogeni, comportano aumenti di peso.

Tutti questi cambiamenti, modifiche vanno a incidere sul metabolismo che tende a rallentare per cui riuscire a dimagrire a questa età può essere alquanto difficoltoso. Un regime adatto, ma anche uno stile di vita adeguato, a seconda delle necessità di ogni donna, sicuramente aiuta a mantenersi nel giusto stato di forma eliminando così i chili in più.

Si consiglia, come sempre, anche nella dieta over 40, di farsi seguire da un esperto o nutrizionista in quanto i metodi fai da te non fanno mai bene e risultano essere sempre controproducenti. Sono regimi che possono dare dei risultati nel breve tempo, ma a lungo andare sono distruttivi e poco efficaci.

La cosa importante è seguire uno stile di vita sano ed equilibrato con una alimentazione particolarmente adatta e indicata a seconda del proprio fisico, della propria attività, ma anche in base all’alimentazione che si segue in quel periodo.

Dieta over 40: consigli

Quando si parla di una dieta over 40 è necessario introdurre nell’alimentazione, ma anche a tavola, i giusti alimenti e nutrienti che siano specifici e adatti per questa fase della propria vita. In tal senso, è utile aumentare il consumo di proteine magre e ridurre gli zuccheri che non vanno del tutto aboliti, ma bisogna semplicemente limitare le quantità.

Si consiglia poi di puntare su alimenti che siano ricchi di nutrienti quali le proteine che sono importanti anche per rafforzare la struttura ossea. Quindi, nel proprio regime alimentare non possono mancare latte, yogurt, ma anche ricotta, pesce come il salmone. Sono tutti nutrienti che si consiglia di consumare sia a pranzo che a cena.

Nella dieta over 40 bisogna poi fare il pieno di frutta e verdura, di vegetali come insalata, rucola, pomodori, ma anche fagioli e di frutti che non siano troppo zuccherati. Sì al consumo di mela, anguria, avocado, mentre bisognerebbe limitare l’apporto di cachi e uva. Ottima anche la carne sia bianca che rossa e il pesce da consumare in vari modi.

Ecco un esempio di regime alimentare dimagrante che si potrebbe consumare:

Colazione: latte con dei fiocchi di avena oppure mandorle e mirtilli

Spuntino: una manciata di 10 mandorle

Pranzo: pasta integrale al pomodoro e insalata con un filo di olio d’oliva

Spuntino: 2 quadratini di cioccolato fondente e 5 mandorle

Cena: petto di pollo grigliato con verdure e pane integrale.

Si consiglia anche di supportare l’alimentazione con attività fisica come pilates, camminata o corsa per almeno 40 minuti.

Dieta over 40: integratore naturale

Per ottenere maggiori benefici dalla dieta over 40, si potrebbe affiancare anche un buon rimedio e supporto alimentare dimagrante. Un integratore alimentare come Spirulina Ultra è considerato la giusta soluzione per perdere peso in eccesso. Una formula di origine italiana che è notificata dal Ministero della Salute poiché rivelatasi efficace, raccomandata da nutrizionisti e consumatori per i benefici.

Un integratore dimagrante in compresse che permette, assumendo regolarmente, di eliminare, non solo i liquidi e ridurre i grassi, ma anche di bruciare le calorie a riposo. Contribuisce a migliorare l’attività metabolica aiutando a dimagrire rapidamente. Ha proprietà saziante dal momento che evita di abbuffarsi eccessivamente tra un pasto e il successivo.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Questa formula funziona bene anche per gli elementi naturali che risultano del tutto privi di controindicazioni o effetti collaterali. All’interno di Spirulina Ultra si trovano componenti come l’alga spirulina che dà il nome al prodotto e combatte le riserve di grasso e la gymnema che migliora il metabolismo di lipidi e carboidrati inibendo il senso di fame.

Ne bastano, secondo la posologia raccomandata dagli esperti, soltanto due compresse al giorno prima del pranzo e della cena, da assumere con un po’ di acqua.

Una formula che non è reperibile nei negozi virtuali o fisici, perché esclusiva e originale. Il consumatore interessato all’acquisto si collega al sito ufficiale, riempiendo il modulo con i dati personali per ricevere l’offerta di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

