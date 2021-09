Dieta Paradiso: come perdere 1 chilo in 2 giorni

La dieta Paradiso è l'ideale per perdere poco peso in pochissimi giorni. Si divide in diverse fasi che permettono di perdere peso in modo sano.

Per chi ha bisogno di dimagrire e perdere peso in poco tempo, quindi in maniera rapida e veloce in modo da essere pronte per un determinato evento che ha luogo a breve, la dieta Paradiso è il regime ideale da seguire e prendere in considerazione. Un programma e regime alimentare che consiste nel perdere 1 kg in due giorni. Ecco tutte le caratteristiche e le fasi di questa dieta.

Dieta Paradiso

Un regime alimentare dimagrante ideato e progettato da un esperto del settore, ovvero il Dr. Silvano Cattaneo. Il nome di dieta Paradiso si ispira alla Villa Paradiso che ha luogo sul Lago di Como. Il Dr. Cattaneo ha cominciato a ideare questo programma e piano alimentare che, nel giro di poco tempo, è diventato di grande successo tra tutti coloro che vogliono perdere peso in tempi rapidi.

Una dieta che è nata nella beauty farm diretta dal Dr. Cattaneo. Ha uno schema che si divide in tre fasi: dimagrante, disintossicante ed energetica. Nella prima fase che è dedicata al dimagrimento è necessario eliminare tutti quei cibi che sono zuccherati e grassi cercando di consumare solo poche calorie. Si consigliano cibi integrali, come i cereali, ma anche pesci e carni magre. Sono ammessi anche i succhi di frutta, a patto che non siano zuccherati.

La seconda fase è disintossicante, quindi detox e ha il compito di eliminare le scorie e le tossine prediligendo il consumo di alimenti che abbiano questa funzione e proprietà. Quindi, sono ammessi frutta e verdura, ma anche tè e tisane che sgonfiano. Nella terza fase che è energetica si ha un aumento delle calorie e quindi dei pasti da consumare.

In questa fase che è l’ultima di questo regime alimentare, si seguono i principi della dieta Atkins per cui si consumano proteine, grassi e carboidrati, ma anche cibi sani e light. Uno stile molto rigido diviso in tre fasi, ma volendo è possibile anche seguirne una soltanto in modo da ottenere importanti e utili risultati.

Un esempio di menù della dieta Paradiso è il seguente:

Colazione: yogurt magro con crusca e un frutto di stagione

Pranzo: rucola e bresaola con del parmigiano light

Cena: insalata verde accompagnata da del pesce.

Dieta Paradiso: benefici

Un regime alimentare molto facile da seguire, anche se particolarmente restrittivo e rigido. Nella dieta Paradiso è possibile assumere soltanto fino a 900 calorie e proprio per questa ragione, è maggiormente indicata a chi ha bisogno di perdere solo pochi chili. Ovviamente si consiglia di seguire e consultare sempre un esperto del settore in modo da capire se può essere adatta.

La dieta Paradiso è l’ideale per chi ha soltanto uno o due chili da perdere, ma vuole farlo in tempi rapidi. Un regime alimentare dedicato a chi non ha grossi problemi di peso e magari vuole rientrare in quell’abito per una determinata occasione o circostanza. Seguita dalle persone che solitamente vanno in beauty farm per qualche giorno e, approfittando di un trattamento, tendono a non mangiare moltissimo.

Un regime del genere permette di svegliare il metabolismo combattendo anche in modo alquanto efficace la ritenzione idrica. Inoltre, avendo un programma diviso in tre fasi, permette di seguire e consumare bene i vari alimenti prediligendo cibi detox che possono aiutare a depurare l’organismo eliminando le scorie in eccesso.

Si basa su pochissimi grassi e cibi detox che hanno proprio lo scopo di aiutare a perdere peso in poco tempo senza particolari controindicazioni o effetti collaterali.

Dieta Paradiso: miglior integratore

Per ottenere ancora più benefici dalla dieta Paradiso, è consigliabile per la buona riuscita di questo regime alimentare aggiungere un integratore alimentare a base naturale come Piperina & Curcuma Plus che è notificato dal Ministero della Salute, quindi segno di efficacia e sicurezza del prodotto. Un integratore molto apprezzato e richiesto proprio per le sue proprietà.

Permette di stimolare e risvegliare il metabolismo bruciando le calorie in eccesso, sazia evitando di non esagerare o eccedere ai pasti principali della giornata. Ha un effetto depurante e detox per il fegato, i reni e l’intestino e aiuta a mantenere la forma costante e duratura nel tempo. Gli stessi esperti e consumatori lo consigliano proprio per i risultati che permette di mantenere.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali dal momento che gli ingredienti al suo interno sono naturali, quali la piperina che stimola il processo metabolico aiutando a perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia che è conosciuta come lo zafferano delle Indie e si usa nella cucina orientale, ha proprietà detox dal momento che agevola l’eliminazione di scorie e tossine in eccesso e infine il silicio colloidale che potenzia gli effetti del dimagrimento proteggendo la pelle, i tendini e le ossa.

Piperina & Curcuma Plus non è consigliato alle donne in gravidanza o a chi ha problemi all’apparato gastrointestinale. Si consiglia una compressa poco prima dei pasti essenziali insieme a un bicchiere abbondante di acqua.

Originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati per poi inviarlo e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. L’integratore ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196€. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere alla consegna del prodotto.

