Dieta pre-menopausa: in cosa consiste e come seguirla

Sono diverse le donne che affrontano un passaggio importante come la menopausa che va affrontato, anche con una alimentazione specifica. La dieta pre-menopausa è il regime adatto da seguire, anche per i cambiamenti a cui si va incontro. Vediamo in cosa consiste e come alimentarsi.

Dieta pre-menopausa

Nella fase tra i 45 e i 55 anni, le donne vivono una fase che è nota come menopausa, considerata molto delicata. Poco prima di questo periodo, si vive la fase della pre-menopausa, ovvero il passaggio alla menopausa che segnala l’arrivo alla menopausa.

In questa fase le donne vanno incontro a una serie di cambiamenti ormonali e di squilibri che mettono a dura prova la loro salute, ma anche il benessere dell’organismo, in generale. Un aspetto che coinvolge anche la parte emotiva, oltre a quella fisica.

In questa fase modificare le proprie abitudini è assolutamente necessario e fondamentale in quanto sono molti i cambiamenti in corso. In questo periodo, la dieta pre-menopausa e, quindi, una attenzione maggiore all’alimentazione portano a cambiare le proprie abitudini, soprattutto a tavola in modo da affrontare nel modo migliore queste sfide.

In questo modo si prepara anche il corpo alla menopausa e alle tante sfide che il corpo deve pian piano affrontare.

Dieta pre-menopausa: cosa mangiare

Nella dieta pre-menopausa, per stare bene e affrontare la menopausa nel modo migliore possibile, bisogna optare per una alimentazione che sia equilibrata e sana. Bisogna introdurre degli alimenti e dei cibi che possano aiutare a ridurre i disturbi e i problemi causati dai cambiamenti ormonali, come le vampate di calore e gli sbalzi di umore, in generale.

Fondamentale in questa fase l’apporto di calcio e di vitamina D che aiutano a prevenire le problematiche e i sintomi a essa legati. Consumare calcio e vitamina D aiuta anche a contrastare i problemi che possono interessare le ossa. Molto importanti poi i latticini come latte, yogurt, ma anche il pesce quale sardine e salmone.

Nella dieta pre-menopausa è necessario poi il consumo di alimenti che sono ricchi di Omega 3, passando per acidi grassi che sono amici del cuore. Gli acidi grassi sono essenziali epr la salute e si trovano in alimenti come i pesci grassi, i semi oleosi, ma anche frutta secca. La frutta fresca da consumare in grandi quantità è fondamentale in tal senso e in questo regime dimagrante.

Non bisogna poi dimenticare gli antiossidanti e le fibre presenti nei cereali integrali. Gli antiossidanti sono utili in quanto combattono e contrastano l’invecchiamento precoce dal momento che vanno ad agire sui radicali liberi. Si consumano poi alimenti ricchi di fitoestrogeni come semi, legumi, ma anche tofu, ecc.

Dieta pre-menopausa: integratore

