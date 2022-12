Dieta prenatalizia: come prepararsi alle abbuffate

Il consumo di proteine, verdura e frutta, ma anche acqua e tisane non manca nella dieta prenatalizia per arrivare in forma alle feste e non abbuffarsi.

Il periodo del Natale e delle feste coincide con pranzi e cene con parenti e amici a base di diversi piatti e leccornie che inevitabilmente porteranno a un aumento dei chili sul girovita. Per evitarlo, è possibile prepararsi in anticipo con la dieta prenatalizia che aiuta a non sottoporsi a troppi sacrifici e consumare le lasagne senza troppi sensi di colpa.

Dieta prenatalizia

Con il Natale ormai alle porte, è bene cominciare a prepararsi soprattutto da un punto di vista alimentare. Considerando che durante le feste si tende a mangiare fino a scoppiare, seguire una dieta prenatalizia permette di arrivare in forma alle abbuffate e prepararsi nel modo giusto senza troppi sacrifici o rinunce.

L’aumento dei chili in più e dei depositi di adipe nei punti critici è sicuramente una preoccupazione per molti, quasi al pari dei regali di Natale. Tra Natale e il Capodanno sono davvero tanti gli eccessi e le leccornie di cui cibarsi e il rischio di perdere il controllo è davvero molto alto e mette in allarme chi tiene particolarmente al proprio fisico.

Per coloro che sono preoccupati di prendere dei chili in più è bene agire con cautela e in modo tempestivo in modo da poter vivere le feste serenamente con amici e familiari in convivialità senza rinunciare a un piatto di agnolotti o una fetta di Pandoro o di Panettone. In questa maniera, seguire la dieta prenatalizia può sicuramente aiutare.

In questo caso, nei giorni che precedono il Natale, è molto importante attuare delle strategie alimentari che siano finalizzate, non tanto alla perdita di chili in eccesso, quanto al mantenimento del peso corporeo evitando di eccedere e abbuffarsi. Inoltre, può essere difficile eliminare il grasso post abbuffate e questo regime è propedeutico per consumare pasti sani.

Dieta prenatalizia: consigli

Per concedersi degli sfizi e degli sgarri a tavola, si raccomanda di seguire alcuni di questi suggerimenti in modo da non prendere troppo peso a Natale. Innanzitutto, è bene dire che non bisogna digiunare poiché si rischia di ottenere l’effetto opposto arrivando così ai pasti maggiormente affamati e ingurgitando qualsiasi piatto.

Invece di abbuffarsi, bisognerebbe, nella dieta prenatalizia, cercare di alleggerirsi, quindi consumare piatti, nei giorni precedenti, che siano leggeri e a base di proteine, verdure e frutta. Si limita poi il consumo dei carboidrati a colazione da assumere soltanto a pranzo o a cena stando anche attenti a determinati condimenti.

Ci sono una serie di cibi che in questo regime sono assolutamente da escludere, tra cui gli alimenti troppo grassi, confezionati o anche l’alcool che sarebbe meglio non abusarne, così come le bevande zuccherate, gli insaccati e i formaggi stagionati. Sì al consumo di cereali per il transito intestinale, legumi che hanno poche calorie, ma sono anche consigliati cavolfiori, agrumi compreso il pesce azzurro.

Nei giorni di festa il dolce, che può essere il Panettone o il Pandoro non mancherà, insieme ad alcuni prodotti tipici, per cui sarebbe meglio evitare di assumerlo precedentemente optando per un sorbetto o una mousse alla frutta oppure del cioccolato possibilmente fondente. Oltre all’acqua, non bisogna dimenticare le tisane che drenano, soprattutto allo zenzero.

Dieta prenatalizia: integratore

Per rimanere in forma e non ingrassare eccessivamente, alla dieta prenatalizia si raccomanda di aggiungere un integratore che possa aiutare a favorire il dimagrimento. Una formula alimentare come Spirulina Ultra, raccomandata da esperti e consumatori proprio per i benefici. Un prodotto di origine italiano che, con una buona alimentazione e attività fisica, permette di dare buoni risultati.

Considerato il migliore del settore per i risultati certi e sicuri, è un supporto alimentare che favorisce il dimagrimento grazie al metabolismo rapido e allo smaltimento dei grassi in eccesso. Inoltre, aiuta ad assimilare nel modo migliore i vari nutrienti, regola il senso di fame senza appesantirsi e mantiene la forma a lungo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore è consigliato proprio perché, a differenza di altri in commercio, si basa su principi attivi che sono naturali e senza controindicazioni. Infatti, all’interno di Spirulina Ultra è possibile trovare soltanto elementi naturali come l’alga spirulina, appunto che dà il nome al prodotto e che permette di essere una fonte ricostituente e di sostegno che arresta le cellule adipose evitando che si depositino e la gymnema, una erba che stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati saziando.

Sono consigliate fino a due compresse giornaliere prima del pranzo e della cena da assumere con un po’ d’acqua, ma la posologia può cambiare a seconda delle proprie esigenze.

Spirulina Ultra, essendo una formula esclusiva e originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale dove si compila il modulo con le proprie generalità per approfittare così della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito oppure con i contanti direttamente al corriere quando giunge per la consegna.

